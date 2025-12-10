Más Información

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

VIDEO. EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela; "es el más grande jamás incautado": Trump

VIDEO. EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela; "es el más grande jamás incautado": Trump

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

​Hallan muerto en Guanajuato a delegado distrital del PT en Apatzingán, Michoacán; había sido reportado como desaparecido

​Hallan muerto en Guanajuato a delegado distrital del PT en Apatzingán, Michoacán; había sido reportado como desaparecido

Mérida, Yucatán.- En Yucatán se encienden las alertas ante el incremento de las , apenas en el arranque de la temporada invernal.

El reciente reporte del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud de México (SSA), que corresponde a la primera semana de diciembre, reportó 5 mil 594 casos en esa semana.

Esta cifra se suma al acumulado de enero a la fecha, lo que reporta 115 mil 211 casos en Yucatán.

Lee también

Hay que señalar que en junio, en plena , se incrementaron los contagios, pues en ese mes ya se reportaban 130 mil personas con alguna enfermedad respiratoria, lo que impactó en la atención de los hospitales públicos y privados por la alta demanda.

Con la llegada del final del año, Yucatán enfrenta un repunte sostenido de enfermedades respiratorias agudas (IRA), principalmente la gripe, padecimiento que ubica a la entidad en los primeros lugares nacionales.

Lee también

Por su parte, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) advirtió que esta temporada invernal se incrementa la transmisión de virus y bacterias, debido a los .

Las fiestas decembrinas, el flujo turístico y las reuniones familiares incrementan el contacto social y, por tanto, las posibilidades de contagio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]