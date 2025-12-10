Más Información

Elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron la detención de una persona que presuntamente está relacionada con el en contra del subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, .

Las autoridades indicaron que un par de horas después del se capturó a un sujeto con distintos indicios que lo relacionan con el atentado ocurrido la mañana del martes.

Lo asegurado y el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Señalaron que la Policía Estatal y elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía están cruzando información y haciendo para dar con otros de los participantes en el ataque; además se localizó el vehículo que utilizaron los atacantes del funcionario.

Sobre el atentado se sabe que Morentín Ramírez fue atacado por tres sujetos pero logró escapar de ellos repeliendo la agresión y saltando unas vallas para alejarse a pie del lugar.

Durante la huida una esquirla impactó en una pierna del funcionario hiriéndolo levemente.

