Culiacán, Sin. En un nuevo ataque armado contra una vivienda en la comisaria de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito, en el extremo poniente de la capital del estado una mujer y una menor de edad, resultaron heridas por lo que tuvieron que ser trasladadas a un hospital.

Los cuerpos de auxilio fueron notificados que hombres armados dispararon contra la fachada, puertas y ventanas de una vivienda a la cual le prendieron fuego y luego huyeron, por lo que elementos del cuerpo de bomberos y de la Cruz Roja, con escolta de elementos estatales y del Ejército acudieron al lugar a sofocar el fuego.

En el interior de la vivienda de la comisaria de Bellavista fueron encontradas lesionadas una mujer, como de 33 años de edad y una menor de seis años, al parecer su hija, cuyas identidades se mantienen en reserva.

Lee también Personas armadas incendian habitación de motel ubicado en la salida norte de Culiacán, Sinaloa; hay dos detenidos

A lo largo de esta semana, un total de once inmuebles de diversas características han sido blanco de ataques similares, entre ellos la habitación y un motel y un expendio de cerveza, en este último, dos personas perdieron la vida.

El miércoles pasado, las autoridades de seguridad fueron notificadas que sobre la calle Hermes, del fraccionamiento CANACO un inmueble había sido objeto de disparos, violaron los candados, se introdujeron, la vandalizaron y luego le prendieron fuego, sin que hubiera personas lesionados.

Al presentarse al sitio, elementos estatales y personal del Ejército, descubrieron que en el interior, se encontraban dos artefactos explosivos artesanales, los cuales no habían detonado, por lo que el lugar está en resguardo en espera de los peritos.

Lee también Violencia en Sinaloa: otras dos viviendas son atacadas en distintos fraccionamientos de Culiacán; no se reportan víctimas

Poco antes de estos hechos, en la salida norte de la capital del estado, personas armadas que llegaron en una camioneta Ford al motel Hollywood, le prendieron fuego a una de las habitaciones y abandonaron rápidamente el lugar.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas del hecho, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables, los cuales fueron detenidos poco después, cuando huían en una camioneta Ford de modelo antiguo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que dos personas armadas, presuntamente responsables de incendiar una de las habitaciones del motel, ubicado a un costado de la carretera México-Nogales, a la salida norte, fueron detenidos.

Lee también Violencia en Sinaloa: Ataque a expendio de cerveza en Culiacán deja dos hombres muertos

maot