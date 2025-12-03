Culiacán, Sin.- En dos distintos fraccionamientos, hombres armados atacaron a igual número de viviendas, una de ellas fue vandalizada y usaron un vehículo recién despojado para derribar la puerta principal y le prendieron fuego, sin que las autoridades judiciales reportaran personas heridas o muertas.

Las autoridades de seguridad recibieron un primer reporte que sobre una de las principales avenidas del fraccionamiento Santa Fe, en la parte norte de Culiacán, hombres armados despojaron en forma violenta una camioneta Ford Escape, de color negro, de modelo viejo.

Poco después de este hecho, se recibió un segundo reporte de que la unidad había sido usada por un grupo armado para derribar la puerta principal de una vivienda, ubicada en la calle Sana Cecilia, los cuales vandalizaron el inmueble, le dispararon a la fachada, puertas y ventanas y le prendieron fuego a la unidad.

Durante el ataque, dos autos resultaron con daños (03/12/2025). Foto: Cortesía

En un segundo ataque a otra residencia en el fraccionamiento Las Puertas, llevado a cabo presuntamente por el mismo grupo armado, dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada, puertas, ventanas y un vehículo estacionado en la banqueta.

La nueva residencia afectada con detonaciones de armas automáticas, se ubica en la avenida Antártida de dicho fraccionamiento. En ambos casos no se tienen reportes de personas heridas o muertas.

Una noche antes de estos nuevos hechos de violencia, en la colonia Lombardo Toledano, de la capital del estado, hombres armados dispararon en varias ocasiones contra un expendio de cerveza, dos personas del sexo masculino, identificados como Juan Carlos “N”, de 21 años y Juan Carlos “N” de 27 años, otro joven más resultó herido.

La vivienda sufrió diversos daños (03/12/2025). Foto: Cortesía

Según la información, un grupo de personas arribaron al lugar en un vehículo y sin medir palabra, abrieron fuego contra quienes se encontraban a la entrada del negocio, donde fallecieron dos hombres. Hasta el momento, se desconoce si se trata de los empleados o clientes que se encontraban comprando bebidas alcohólicas.

Los cuerpos de auxilio que llegaron al sitio del ataque, luego de revisar a las personas con impactos de bala, determinaron que dos de ellos, no presentaban signos vitales y una tercera víctima fue trasladada a un hospital con graves heridas.

En el lugar de los hechos, los peritos de la Fiscalía General del Estado recolectaron decenas de casquillos percutidos de armas automáticas, a fin de practícales estudios de balística para determinar si las armas utilizadas están asociadas a otros delitos.

Uno de los autos resultó calcinado (03/12/2025). Foto: Cortesía

