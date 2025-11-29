Pachuca.- El presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz, denunció haber sido víctima de una persecución armada durante su trayecto hacia la comunidad de Corralillos, donde según narró una camioneta presuntamente con sujetos armados le cerró el paso.

De acuerdo con el edil, los hechos ocurrieron la tarde-noche de ayer, en que se trasladaba con su equipo de trabajo a la localidad mencionada, momento en el que los tripulantes de una camioneta les bloquearon el camino.

“Fuimos interceptados por una camioneta que nos cerró el paso, y afortunadamente el chofer logró hacer una buena maniobra para disuadir y evitar que tuviéramos algún percance”, explicó. Añadió que, tras lograr escapar, solicitó apoyo a Seguridad Pública municipal.

De igual manera, pidió apoyo a los municipios vecinos, como Apan, así como a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Tras los hechos, el alcalde fue resguardado por agentes de Seguridad Pública de Tepeapulco.Informó que ya presentó la denuncia correspondiente y reiteró que se encuentra bien. Señaló que serán las autoridades competentes quienes investiguen este incidente, en el que se conoció que los sujetos iban armados.

En Hidalgo se tiene registro de al menos dos presidentes municipales que han solicitado seguridad tras sentirse amenazados. Una de ellas es la alcaldesa de Tepeji del Río, Tania Valdez. Mientras que, hace apenas un mes, se registró el asesinato del edil de Pisaflores, Miguel Bahena, quien recibió varios disparos de arma de fuego al arribar a su domicilio.

maot