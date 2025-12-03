Culiacán, Sin.- Personas armadas que ingresaron a un motel, ubicado a un costado de la carretera federal México-Nogales, a la salida norte de Culiacán, le prendieron fuego a una de las habitaciones, la rápida movilización de fuerzas federales y estatales, se logró la detención de dos personas del sexo masculino.

A través de las líneas de emergencia se notificó que una habitación del motel Hollywood, personas desconocidos le prendieron fuego y luego huyeron en una camioneta Nissan, lo que permitió a los policías estatales y personal del ejército.

Las autoridades no han revelado la identidad de las personas detenidas, ni se conoce si el grupo armado estaba compuesto por más hombres armados, por lo que se mantiene el operativo en la salida norte.

Durante la madrugada de este miércoles, en fraccionamientos distintos, dos viviendas fueron objeto de vandalismo y de ataques con armas de fuego, dañando fachada, puertas, ventanas y en una de ellas un vehículo que estaba estacionado en el exterior.

En una de las avenidas del fraccionamiento Santa Fe, personas armadas despojaron a un conductor de una camioneta de modelo viejo, Ford Escape, la cual fue usada para derribar el pórtico principal de un inmueble, en el mismo sector, el cual vandalizaron y a la unidad le prendieron fugo.

Casi en forma simultanea, en el fraccionamiento contiguo, denominado Las Puertas, hombres armados con fusiles automáticos dispararon contra la fachada de una casa, la cual presentó daños en fachada, puertas, ventanas y un vehículo que se encontraba estacionado en la acera.

