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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar los aranceles a Canadá tras acusarles de negligencia por los incendios que asolan el país y que han deteriorado la calidad del aire en ciudades estadounidenses.
"Se trata de una negligencia deliberada que se está convirtiendo en un fenómeno anual y que cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares; el costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente", escribió el mandatario en su red Truth Social.
Trump responsabilizó a Canadá "por no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que contienen, lo que provoca que Estados Unidos sufra una invasión innecesaria de aire sucio, contaminado y nocivo, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable".
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Afirmó que llamaría al primer ministro canadiense, Mark Carney, y denunció que "Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y retirada de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado".
Los incendios forestales que azotan Canadá siguen llevando a partes de Estados Unidos grandes columnas de humo que mantienen bajo alerta a amplias zonas del país por sus efectos sobre la calidad del aire.
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El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) mantiene este viernes alertas generalizadas respecto a la calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico.
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En total, más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia se encuentran bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de los incendios.
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Actualmente hay más de 800 incendios forestales activos en Canadá, y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.
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mcc
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