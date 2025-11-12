Durante la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México contará con 10 rutas turísticas que conectarán los principales puntos atractivos de la capital del país y tendrán información y servicios para recibir a los visitantes, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Dichas rutas estarán ubicadas en el Centro Histórico, Coyoacán, en la zona de la Roma-Condesa, de la Villa al Zócalo, hasta puntos más alejados de la ciudad central pero que son emblemáticos de la CDMX como Xochimilco, en donde la administración capitalina está invirtiendo recursos.

Durante la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México contará con 10 rutas turísticas que conectarán los principales puntos atractivos de la capital del país. Foto: Especial.

“Estamos invirtiendo en diez rutas turísticas para la Ciudad de México y estamos seguros de que, además de estas rutas turísticas, la ciudad tiene muchos otros puntos en donde van a poder moverse y estamos ahí construyendo una gran oferta turística”, afirmó Brugada Molina durante una conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores del Mundial.

Lee también: Secretaría de Obras de CDMX lanza licitación para construir Línea 14 del Trolebús; irá de CU a Huipulco

Estas rutas turísticas contarán con módulos de información turística, estacionamiento para bicicletas, información en distintos idiomas, baños públicos, entre otros servicios, adelantó la secretaria de Turismo, Alejandra Fraustro Guerrero.

Estas rutas turísticas contarán con módulos de información turística. Foto: Especial.

Destacó que también se promoverán los comercios locales, mercados y sitios de interés cultural de dichos corredores culturales.

Explicó que se contempla una ruta de Bellas Artes a Garibaldi, que aunque “parece que es un tramo pequeño” se debe mejorar ante la llegada de turistas; lo mismo que la zona de Chapultepec, que será unida con señalética e información para los visitantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr