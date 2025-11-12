La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que está convocando a las y los gobernantes de las ciudades que serán sedes de la Copa del Mundo de 2026, para abordar temas como seguridad, movilidad y buenas prácticas en los sitios donde será la justa deportiva.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria señaló que se convocará a que dicha reunión sea entre diciembre de este año o enero de 2026.

“Estamos convocando a un encuentro con los gobernantes; las y los gobernantes de las ciudades que serán anfitrionas del Mundial. Vamos a estar convocando, a que la reunión sea entre diciembre y enero, para que podamos platicar acerca de temas fundamentales, como seguridad en las sedes”, dijo.

Destacó que aunque no será una convocatoria estricta se buscará construir acuerdo con las ciudades sede, por lo que también solicitarán ayuda a la FIFA para compartir aprendizajes de cara a la justa deportiva.

“No es una convocatoria estricta, sino que hay que construir este acuerdo y es una reunión necesaria. Es muy importante y sacaremos muchos aprendizajes de este encuentro, entre quienes están gobernando y sus equipos, las sedes del Mundial. Ahí también le vamos a decir a FIFA que nos ayude, porque esto es clave. FIFA ahorita es sólo quien tiene la visión global, que es muy importante, pero para nosotros, que estamos al frente de cada sede, pues queremos que sea lo mejor, queremos aprender y queremos transmitir experiencias”, señaló.

Resaltó que a México llegarán más de 5 millones de personas “y la gran mayoría” pasarán por el corazón de la Ciudad de México, por lo que destacó que se buscará que la CDMX sea la mejor sede del Mundial.

“Queremos ganar, no sólo en el futbol, sino que nuestro reto y nuestra meta, también como ciudad, es ganar en ser la mejor sede del Mundial”, indicó.

