La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el presupuesto que se asignará a las alcaldías el próximo año será proporcional, y en este se incluirá el presupuesto por el Mundial de 2026.

Tras la solicitud que hizo Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, de 182 millones de pesos adicionales para enfrentar las necesidades que la demarcación tendrá que cubrir con motivo de la Copa del Mundo, la mandataria capitalina señaló que esto “va a depender del aumento del presupuesto general, que propongamos para la ciudad”.

“Para el Gobierno de la ciudad y en general para todas las instituciones, habrá un aumento proporcional, para las alcaldías, como siempre se ha hecho; y estamos seguros de que se tienen que destinar los aumentos que haya de presupuesto, a las prioridades de la población”, dijo.

Afirmó que en dicho presupuesto tiene que entrar la asignación con motivo del Mundial, pues aseguró que la visión del Gobierno es lo que se haga para la justa deportiva sean obras que queden para siempre, que mejoren la ciudad y favorezcan a la ciudadanía.

“Si logramos una excelente iluminación rumbo al Mundial, pues recibimos un Mundial bien iluminado en todas las alcaldías y en la ciudad, pero también principalmente para la población, para la Ciudad de México”, señaló.

