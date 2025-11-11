Más Información

La jefa de Gobierno, , adelantó que el próximo 15 de noviembre, la administración capitalina arrancará la , en la que se entregará a la población alimentos calientes y cobijas.

“El 15 de noviembre arrancamos ya nuestra jornada de , en esta temporada invernal”, dijo.

En conferencia de prensa, Brugada Molina precisó que se harán 300 jornadas de atención y se entregarán más de 150 mil cobijas y más de 150 mil comidas calientes, además de atención especial para las personas en situación de calle.

“Vamos a llevar a cabo 300 jornadas de atención a la población. Eso implica más de 150 mil cobijas; más de 150 mil comidas calientes y atención especial para las personas en situación de calle”, señaló.

En los últimos días, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha estado activando alertas por pronóstico de temperaturas bajas en la CDMX, principalmente en partes altas de la capital, y en las primeras horas del día.

