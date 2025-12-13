Más Información

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

Proliferan máquinas expendedoras de vapeadores en Mazatlán

Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos; detectan "posibles indicios de corrupción"

“La prensa no es el enemigo; la crítica es necesaria”: Humberto Musacchio

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

Pachuca.- Cinco personas sin vida y 20 más lesionadas es el saldo preliminar de la volcadura de un autobús de pasajeros ocurrido sobre la carretera México–Tampico, en el municipio de Tlanchinol, en el estado de .

De acuerdo con el reporte, el accidente sobrevino la madrugada de este sábado alrededor de las 03:00 horas, en que la unidad de la línea Futura, con número económico 9126 y placas de circulación 33-HA-4T, que había salido de Pachuca con destino a Huejutla, perdió el control y se precipitó a una ladera.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, así como corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate, quienes brindaron atención a las personas lesionadas y realizaron las labores de auxilio correspondientes.

De manera preliminar se informó que cinco personas fallecieron y al menos 20 más resultaron heridas, varias de ellas de gravedad.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del accidente; sin embargo, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Entre las personas lesionadas se encuentran Raúl Hernández Hernández, de 37 años, originario de Xochiatipan; Yedic Ramírez Hernández, de 61 años; y Adán Nelly Cruz, de San Felipe Orizatlán. También resultó herido Brígido Antonio Arredondo, de 30 años, originario de Huazalingo.

Asimismo, se reportó a Esbeydy Trinidad Ramírez, de 32 años, de Huejutla; Guadalupe Rodríguez Morales, de Chicontepec, Veracruz; Eulalio Santos, de Huejutla; José Eduardo Hernández, de Platón Sánchez, Veracruz; José Hernández, Filemón Martínez y Catalina Hernández Hilario, originarios de Huejutla; así como Miguel Marcelo Hernández, de 16 años.

En la lista de lesionados también se encuentran Esteban García, de Texcoco, Estado de México; José Manuel Hernández, de Pahuatlán; Maximino Hernández, de Huejutla; María Gregorio Francisco, de la Ciudad de México; Bertha Beltrán, de Huejutla; Abraham Mateo Hernández, de ocho años de edad; además de Lorena Villarreal y Samir Uraga, ambos de la Ciudad de México.

