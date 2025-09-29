Un hombre de 30 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tras ser señalado como probable responsable de atropellar a una persona que perdió la vida en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la dependencia, el hecho fue reportado a través de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico, quienes alertaron a los uniformados sobre un percance vial en el cruce del Eje 1 Norte y la calle Vidal Alcocer, en la colonia Obrera.

Al llegar al sitio, los oficimetales hallaron a un hombre inconsciente tendido sobre la cinta asfáltica, con lesiones visibles. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para brindar atención, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El área fue acordonada y se solicitaron servicios periciales.

A través del monitoreo de las cámaras del C2, se constató que la víctima primero fue impactada por un vehículo y, posteriormente, atropellada por un segundo automóvil de color verde. Con la información obtenida, los policías rastrearon al segundo vehículo y lo ubicaron cuando circulaba en la esquina de Emilio Carranza y Eje 1 Norte, en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza.

En ese punto, los uniformados detuvieron al conductor y, tras leerle sus derechos, lo trasladaron junto con la unidad ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y deslindará responsabilidades.

