[Publicidad]
San Martín de Las Pirámides, Méx.- La tarde de este miércoles se registró una lluvia intensa en el Valle de Teotihuacán, lo que provocó inundaciones en San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Otumba y Axapusco.
En San Martín de Las Pirámides el agua anegó la avenida Tuxpan, que es el acceso principal al municipio y fue inaugurada el lunes pasado por la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.
Esa vialidad, que es la conexión más importante a ese Pueblo Mágico y ruta hacia la zona arqueológica de Teotihuacán, quedó bajo el agua tras las precipitaciones.
Lee también Alcaldía Cuauhtémoc da banderazo de salida a la Brigada Tormenta; buscan reducir riesgos e inundaciones en temporada de lluvias
A esa obra se le asignaron 58 millones de pesos y se realizó para mejorar la movilidad de 30 mil habitantes de la región.
El agua cubrió los nuevos andadores y la cinta asfáltica. Algunos residentes del municipio reportaron que el líquido pluvial se introdujo a sus hogares.
La tormenta se extendió a otras comunidades del Valle de Teotihuacán, donde generó encharcamientos y escurrimientos en avenidas y calles.
Lee también Congreso de CDMX regula venta de perros y gatos por internet; solo podrán hacerlo quienes cuenten con registros para comercializar
En Otumba, el gobierno municipal envió a las cuadrillas del ayuntamiento a desazolvar las coladeras que se taparon por la basura que arrastró la corriente, lo que impidió que el agua se fuera al drenaje.
Las autoridades locales aún no han dado a conocer un balance oficial de daños en la región.
VIDEO: Estudiantes del IPN acusan que Mario Delgado los dejo plantados; crece paro y se movilizan hacia Zacatenco
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Retiran figura del Ajolote que se encontraba afuera del Estadio Ciudad de México; será reubicado
Nación
Irving Pineda agradece respaldo tras denunciar intento de censura de "La abogada de las estrellas"; "me querían callar", afirma
Nación
INE ordena al PAN retirar promocional "Nos traicionaron" contra Morena; argumenta difusión de contenido calumnioso
Metrópoli
Gobierno de Toluca y Junta de Caminos rentarán locales que se construyen en los bajo puentes; ese ingreso se invertirá en espacio público
Sección
Mejoran obras abasto de agua en la Quinta Zona de Ecatepec
Sección
Revelan nuevos detalles del ataque contra José Antonio tras salir del gimnasio en la GAM
Sección
¿Hasta qué hora dejará de llover? Clima para la tarde y noche de hoy 27 de mayo
Sección
TikToker acusa a famoso coach de intentar abusar de ella dentro de un estudio fitness al sur de la CDMX