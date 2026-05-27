San Martín de Las Pirámides, Méx.- La tarde de este miércoles se registró una lluvia intensa en el Valle de Teotihuacán, lo que provocó inundaciones en San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Otumba y Axapusco.

En San Martín de Las Pirámides el agua anegó la avenida Tuxpan, que es el acceso principal al municipio y fue inaugurada el lunes pasado por la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.

Esa vialidad, que es la conexión más importante a ese Pueblo Mágico y ruta hacia la zona arqueológica de Teotihuacán, quedó bajo el agua tras las precipitaciones.

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El agua cubrió los nuevos andadores y la cinta asfáltica. Fotos: Especiales.

A esa obra se le asignaron 58 millones de pesos y se realizó para mejorar la movilidad de 30 mil habitantes de la región.

El agua cubrió los nuevos andadores y la cinta asfáltica. Algunos residentes del municipio reportaron que el líquido pluvial se introdujo a sus hogares.

La tormenta se extendió a otras comunidades del Valle de Teotihuacán, donde generó encharcamientos y escurrimientos en avenidas y calles.

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En Otumba, el gobierno municipal envió a las cuadrillas del ayuntamiento a desazolvar las coladeras que se taparon por la basura que arrastró la corriente, lo que impidió que el agua se fuera al drenaje.

Las autoridades locales aún no han dado a conocer un balance oficial de daños en la región.

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