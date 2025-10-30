Más Información

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

La mañanera de Sheinbaum, 30 de octubre, minuto a minuto

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

El mantuvo este jueves los tipos de interés a los en la zona del euro en el 2 % porque la inflación está estable.

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la ciudad italiana de Florencia, consideró que "la ha seguido creciendo pese al difícil entorno internacional", según un comunicado distribuido en Fráncfort.

El BCE también mantiene los tipos de interés de las operaciones principales de financiación, las subastas semanales, en el 2.15 %, y de los préstamos a un día en el 2.40 %.

El BCE añade que la economía de la zona del euro mantiene su resiliencia debido "al vigor del mercado de trabajo, la solidez de los balances del sector privado y las anteriores reducciones de los tipos de interés".

Euro. Foto: Pixabay
No obstante, advierte el BCE, "las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a los actuales conflictos comerciales internacionales y a las tensiones geopolíticas".

El BCE tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo y reitera que tomará las decisiones sobre los tipos de interés en cada reunión según los datos económicos.

"El Consejo de Gobierno no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos", añade el comunicado.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentará estas decisiones en una conferencia de prensa en Florencia que dará comienzo a las 14.45 horas (13.45 horas GMT).

sg

