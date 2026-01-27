El impacto de los aranceles en la fabricación de productos es evidente para los directivos de empresas, quienes buscan automatizar procesos, reducir costos y ser más eficientes para que no haya incrementos en la mercancía en el mismo nivel que la medida arancelaria, de acuerdo con la encuesta de KPMG.

En el estudio “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026”, el socio líder de Clientes y Mercado de KPMG México, Ricardo Delfín, dijo que “las empresas han expresado impactos por aranceles y expresan desafíos logísticos porque al modificar cadenas de suministro y dar preferencia a insumos regionales, están haciendo cambios en cadenas de valor y de suministro”.

Añadió que cambiar de proveedores “no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana y representa desafíos logísticos” que deben enfrentar las empresas.

Lee también Colombia amplía arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos; Noboa señala un "abandono de la frontera"

Dijo que los aranceles incrementaron los costos de la materia prima “y no necesariamente (los empresarios) todo lo han podido traspasar al mercado y por ello, muchas empresas se están enfocado en tratar reducir gastos operativos, mejorar la eficiencia, automatizar de procesos para absorber en la medida de lo posible o que el incremento de costos de aranceles no tenga un impacto equivalente en los precios de venta”.

En la presentación del estudio dijo que los directivos y presidentes de empresas consideran que entre los riesgos que enfrentan las empresas actualmente están el recibir un ataque cibernético, ser víctimas de un robo o fraude, perder relevancia en el mercado que llegue una tecnología disruptiva y que los desplace, así como que no puedan identificar cambios de hábitos en el consumidor.

Dijo que, a pesar de, la incertidumbre por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 64% de las empresas piensan hacer nuevas inversiones para expandir su negocio, a fin de no rezagarse en la tecnología, innovación y avances que hay en sus sectores.

Lee también Industria acerera vive "crisis sin precedentes" por aranceles e importaciones desleales: Canacero; ve riesgo para empleos e inversiones

“Hoy por hoy mucho de los altos directivos dicen que es muy temprano para conocer cuál va a ser el impacto de la revisión del T-MEC, todavía no hay reglas, todavía estamos en fases iniciales de negociación, pero lo que sí nos están expresando, es que esta negociación puede ser una oportunidad de inversión, va a ser el catalizador para detonar inversiones”, dijo Delfín.

Sin embargo, hay cautela por parte de la alta dirección ante las perspectivas económicas del 2026, porque no anticipan altos crecimientos económicos, al tenerse una estimación de 3% para todo el mundo.

Además de que consideran que es importante que exista un ambiente de confianza que pueda fomentar la inversión en el país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa