El gobierno de Ecuador envió una nota diplomática de protesta al de Estados Unidos después de que, según denuncian las autoridades ecuatorianas, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tratara de ingresar sin permiso en las instalaciones del consulado ecuatoriano en Minneapolis.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 hora local y los funcionarios del consulado "impidieron el ingreso del oficial del ICE en la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular", según indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, "presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en las oficinas consulares de Ecuador en Estados Unidos".

La muerte este mes de dos personas en la ciudad de Minneapolis por disparos de agentes federales escalaron la crisis en la ciudad y amenazan con trabar una de las principales políticas del segundo mandato presidencial de Trump: la lucha contra la inmigración.

La semana pasada la imagen de un niño ecuatoriano de 5 años escoltado por un agente de ICE que lo sujetaba por su mochila de Spiderman le dio la vuelta al mundo y atizó las protestas.

La cancillería ecuatoriana indicó que el menor y su padre están en un Centro de Procesamiento de Inmigración en Texas, a la espera de una audiencia judicial para resolver un pedido de asilo que tenían en curso.

La creciente violencia vinculada a bandas narco, el desempleo y el alto costo de la vida son algunas de las razones que llevan a los ecuatorianos a migrar.

En 2025, más de nueve mil 500 ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos.

El pico más alto de deportaciones de los últimos cinco años ocurrió en 2023, cuando unos 18 mil 400 migrantes fueron retornados a Ecuador, según cifras de la cancillería.

