Washington.- El beneficio neto de General Motors (GM) en 2025 cayó un 55.1% con respecto a 2024, hasta 2 mil 697 millones de dólares, a consecuencia de su marcha atrás en el negocio de los vehículos eléctricos, según informó el fabricante estadounidense.

GM señaló que en 2025 asumió unos cargos especiales de 9 mil 839 millones de dólares, de los que 7 mil 941 corresponden a su "realineamiento estratégico" en el negocio de los vehículos eléctricos ante la menor demanda del mercado y los cambios en la política de Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

En concreto, la Administración de Trump eliminó los incentivos para la venta de eléctricos y rebajó las regulaciones sobre emisiones de vehículos de combustión.

A la caída de los beneficios netos también contribuyeron cargos relacionados con la reestructuración en China (842 millones), asuntos legales (657 millones) y la reestructuración de Cruise, la unidad de vehículos autónomos, (223 millones), entre otros.

La compañía cerró el ejercicio con unos ingresos de 185 mil 019 millones de dólares, un 1.3% menos interanual, mientras que su beneficio operativo ajustado (EBIT ajustado) fue de 12 mil 747 millones, un 14.6% inferior al de 2024 (14 mil 934 millones).

GM señaló que, en el cuarto trimestre, registró pérdidas netas de 3 mil 310 millones y que ese resultado estuvo lastrado por más de 7 mil 200 millones en cargos especiales, principalmente por el realineamiento de capacidad e inversiones en vehículos eléctricos.

Por áreas, GM Norteamérica redujo su EBIT ajustado a 10 mil 452 millones (desde 14 mil 528 millones), mientras que la pérdida por participación en China mejoró hasta -316 millones, frente a -4.407 millones en 2024. Además, GM Financial registró un resultado antes de impuestos ajustado de 2 mil 802 millones, por debajo de los 2 mil 965 millones del año previo.

Tras publicar las cuentas, el consejo aprobó elevar el dividendo trimestral en 0.03 dólares hasta 0.18 dólares por acción y autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de 6 mil millones; al cierre de 2025, GM tenía 904 millones de acciones en circulación, frente a 995 millones al final de 2024.

En una carta a los accionistas, la presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, afirmó que la compañía prevé que 2026 sea un mejor año y que los márgenes del ebit ajustado en Norteamérica "vuelvan al abanico del 8-10%".

Barra añadió que la compañía seguirá aumentando la producción en Estados Unidos hasta llegar a los 2 millones de unidades al año.

"De cara al futuro, operamos en un entorno regulatorio y de políticas públicas en EU cada vez más alineado con la demanda de los clientes. Como resultado, seguimos repatriando más producción para atender la fuerte demanda de nuestros vehículos", afirmó.