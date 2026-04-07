Jerusalén.—El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes, entre ellos el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadami, y un comandante de la Fuerza Quds, Ajer Bakri.

“Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido en sus canales oficiales.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ya había confirmado que Jadami fue abatido este lunes en un ataque en Teherán, y lo identificó como uno de los principales responsables de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, vinculado a los lanzamientos de misiles contra Israel y a la represión de protestas internas en Irán.

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Además, afirmó Netanyahu, Israel mató a Ajer Bakri, a quien identificó como “comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds (la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria)” y responsable, según dijo, de “ataques a judíos e israelíes en todo el mundo”.

En paralelo, el ejército israelí detalló que su Fuerza Aérea atacó el domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división Imam Hussein de Hezbolá, en una operación en la que mató a su jefe de artillería, Kamil Melhem, y a varios asistentes del comandante de la división.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra”, concluyó su mensaje Netanyahu.

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La Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte de Jadami. “El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio [muerte]”, informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Jadami fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor, Mohamad Kazemi, en el conflicto del año pasado con Israel.

Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví. También fue asesinado el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y Ali Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

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