Washington. Donald Trump volvió a dar un giro radical y, tras amenazar a Irán con la destrucción total, aceptó suspender los ataques para dar oportunidad a las negociaciones de paz, con base en un plan de 10 puntos presentado por Teherán que el presidente de Estados Unidos dijo que ve "viable" pero... ¿qué dice la propuesta iraní?

De acuerdo con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y medios iraníes, bajo el plan propuesto, Estados Unidos "se compromete a garantizar la no agresión" contra Irán y grupos aliados, como Hezbolá en Líbano.

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El paso controlado a través del estrecho de Ormuz, por donde transita 20% del petróleo mundial, "en coordinación con las fuerzas Armadas iraníes", que mantendrían el control permanente del estrecho. Según The New York Times , Irán también impondría un peaje de unos 2 millones de dólares por buque, que se repartiría con Omán, situado al otro lado del estrecho.

a través del por donde transita 20% del petróleo mundial, "en coordinación con las fuerzas Armadas iraníes", que mantendrían el control permanente del estrecho. Según , Irán también impondría un peaje de unos 2 millones de dólares por buque, que se repartiría con Omán, situado al otro lado del estrecho. Estados Unidos debería aceptar el derecho iraní a enriquecer uranio con fines pacíficos.

con fines pacíficos. Irán debería recibir una indemnización por los daños que la guerra ha ocasionado

por los daños que la guerra ha ocasionado Estados Unidos tendría que retirar a las " fuerzas de combate de todas las bases y puntos de despliegue en la región".

de todas las bases y puntos de despliegue en la región". Se tendrían que levantar todas las sanciones primarias y secundarias que pesan sobre Irán.

primarias y secundarias que pesan sobre Irán. Los activos iraníes congelados deberían ser liberados.

Cualquier acuerdo alcanzado tendría que pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que sea vinculante.

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"Cabe señalar que la aprobación de esta resolución hará que todos estos acuerdos sean vinculantes en virtud del Derecho internacional y constituirá una importante victoria diplomática para la nación iraní", afirmó el Consejo iraní en el comunicado.

Trump afirmó que Estados Unidos estaba "muy avanzado" en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, y calificó de "viable" el plan de 10 puntos.

A partir de este viernes, habrá negociaciones de paz en Islamabad. Paquistán fue el país que fungió como mediador para evitar que Trump cumpliera su amenaza de "acabar con la civilización" iraní.

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