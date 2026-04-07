Más Información

Desapariciones en México; los escenarios que se abren si el tema llega a la Asamblea de la ONU

Desapariciones en México; los escenarios que se abren si el tema llega a la Asamblea de la ONU

Tras 13 días atrapado, localizan con vida a segundo trabajador de mina Santa Fe en Sinaloa; continúan trabajos de rescate

Tras 13 días atrapado, localizan con vida a segundo trabajador de mina Santa Fe en Sinaloa; continúan trabajos de rescate

Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado: Secretaría de Salud Sonora; mantienen operativo de búsqueda de presunto doctor responsable

Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado: Secretaría de Salud Sonora; mantienen operativo de búsqueda de presunto doctor responsable

EU e Irán acuerdan cese el fuego de dos semanas; Teherán reabrirá el estrecho de Ormuz

EU e Irán acuerdan cese el fuego de dos semanas; Teherán reabrirá el estrecho de Ormuz

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

PT reitera respaldo a plan B de Sheinbaum; descarta riesgo a democracia por bajar sueldos al INE

PT reitera respaldo a plan B de Sheinbaum; descarta riesgo a democracia por bajar sueldos al INE

Diputados modifican reforma de Sheinbaum a Ley del Derecho de Autor; quitan multas y regulan IA

Diputados modifican reforma de Sheinbaum a Ley del Derecho de Autor; quitan multas y regulan IA

Sheinbaum da seguimiento a derrame en Golfo de México; se reúne con Grupo Interdisciplinario en Palacio Nacional

Sheinbaum da seguimiento a derrame en Golfo de México; se reúne con Grupo Interdisciplinario en Palacio Nacional

Telefónica concreta salida de México; vende su negocio a Melisa Acquisition por 450 mdd

Telefónica concreta salida de México; vende su negocio a Melisa Acquisition por 450 mdd

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

Caso de Leyla Monserrat conmociona de nuevo a Sonora; video del crimen y condenas a menores feminicidas generan reclamos

Caso de Leyla Monserrat conmociona de nuevo a Sonora; video del crimen y condenas a menores feminicidas generan reclamos

VIDEO: MC protesta con bote de chapopote en Diputados; solicita informe del derrame en el Golfo de México

VIDEO: MC protesta con bote de chapopote en Diputados; solicita informe del derrame en el Golfo de México

Washington. volvió a dar un giro radical y, tras amenazar a Irán con la destrucción total, aceptó suspender los ataques para dar oportunidad a las negociaciones de paz, con base en un plan de 10 puntos presentado por Teherán que el presidente de Estados Unidos dijo que ve "viable" pero... ¿qué dice la propuesta iraní?

De acuerdo con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de y medios iraníes, bajo el plan propuesto, Estados Unidos "se compromete a garantizar la no agresión" contra Irán y grupos aliados, como Hezbolá en Líbano.

También incluye

Lee también:

  • El paso controlado a través del estrecho de Ormuz, por donde transita 20% del petróleo mundial, "en coordinación con las fuerzas Armadas iraníes", que mantendrían el control permanente del estrecho. Según The New York Times, Irán también impondría un peaje de unos 2 millones de dólares por buque, que se repartiría con Omán, situado al otro lado del estrecho.
  • Estados Unidos debería aceptar el derecho iraní a enriquecer uranio con fines pacíficos.
  • Irán debería recibir una indemnización por los daños que la guerra ha ocasionado
  • Estados Unidos tendría que retirar a las "fuerzas de combate de todas las bases y puntos de despliegue en la región".
  • Se tendrían que levantar todas las sanciones primarias y secundarias que pesan sobre Irán.
  • Los activos iraníes congelados deberían ser liberados.
  • Cualquier acuerdo alcanzado tendría que pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que sea vinculante.

Lee también

"Cabe señalar que la aprobación de esta resolución hará que todos estos acuerdos sean vinculantes en virtud del Derecho internacional y constituirá una importante victoria diplomática para la nación iraní", afirmó el Consejo iraní en el comunicado.

Trump afirmó que Estados Unidos estaba "muy avanzado" en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, y calificó de "viable" el plan de 10 puntos.

A partir de este viernes, habrá negociaciones de paz en Islamabad. Paquistán fue el país que fungió como mediador para evitar que Trump cumpliera su amenaza de "acabar con la civilización" iraní.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Devolución de impuestos 2026 cómo saber HOY si el SAT ya liberó tu dinero. Foto: Especial / SAT

¿Ya te depositaron? Así puedes revisar en minutos tu saldo a favor del SAT 2026

Tras Semana Santa, estos serán los siguientes puentes vacacionales antes de que termine el año escolar, según la SEP . Foto: IA

SEP confirma los próximos puentes vacacionales tras Semana Santa: estos serán los días sin clases en mayo

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

¿El descuento del 50 % en el pasaporte mexicano aplica en todo México? Atento a este detalle

Canadá/ iStock/ Gabriel Shakour.

¡Vacantes laborales en Canadá! Québec busca trabajadores mexicanos para el sector de la construcción

El programa TSA PreCheck está diseñado para agilizar las filas en los filtros de seguridad de los aeropuertos. Foto: iStock

¿Cuál te conviene más? Las verdaderas diferencias entre TSA PreCheck, Global Entry, NEXUS y SENTRI