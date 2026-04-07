Más Información

Desapariciones en México; los escenarios que se abren si el tema llega a la Asamblea de la ONU

Desapariciones en México; los escenarios que se abren si el tema llega a la Asamblea de la ONU

Tras 13 días atrapado, localizan con vida a segundo trabajador de mina Santa Fe en Sinaloa; continúan trabajos de rescate

Tras 13 días atrapado, localizan con vida a segundo trabajador de mina Santa Fe en Sinaloa; continúan trabajos de rescate

Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado: Secretaría de Salud Sonora; mantienen operativo de búsqueda de presunto doctor responsable

Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado: Secretaría de Salud Sonora; mantienen operativo de búsqueda de presunto doctor responsable

EU e Irán acuerdan cese el fuego de dos semanas; Teherán reabrirá el estrecho de Ormuz

EU e Irán acuerdan cese el fuego de dos semanas; Teherán reabrirá el estrecho de Ormuz

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

PT reitera respaldo a plan B de Sheinbaum; descarta riesgo a democracia por bajar sueldos al INE

PT reitera respaldo a plan B de Sheinbaum; descarta riesgo a democracia por bajar sueldos al INE

Diputados modifican reforma de Sheinbaum a Ley del Derecho de Autor; quitan multas y regulan IA

Diputados modifican reforma de Sheinbaum a Ley del Derecho de Autor; quitan multas y regulan IA

Sheinbaum da seguimiento a derrame en Golfo de México; se reúne con Grupo Interdisciplinario en Palacio Nacional

Sheinbaum da seguimiento a derrame en Golfo de México; se reúne con Grupo Interdisciplinario en Palacio Nacional

Telefónica concreta salida de México; vende su negocio a Melisa Acquisition por 450 mdd

Telefónica concreta salida de México; vende su negocio a Melisa Acquisition por 450 mdd

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

Caso de Leyla Monserrat conmociona de nuevo a Sonora; video del crimen y condenas a menores feminicidas generan reclamos

Caso de Leyla Monserrat conmociona de nuevo a Sonora; video del crimen y condenas a menores feminicidas generan reclamos

VIDEO: MC protesta con bote de chapopote en Diputados; solicita informe del derrame en el Golfo de México

VIDEO: MC protesta con bote de chapopote en Diputados; solicita informe del derrame en el Golfo de México

El aumento del precio de los combustibles y de la , en concreto, es la principal preocupación de los estadounidenses en lo que se refiere a las consecuencias de la guerra contra Irán que comenzó el pasado 28 de enero, según una encuesta publicada este martes por el Centro de Investigación Pew.

Siete de cada diez , el 69%, están preocupados por su encarecimiento, incluyendo un 45% que confiesa estar sumamente preocupado.

También una mayoría de encuestados muestra su preocupación por la posibilidad de enviar tropas terrestres estadounidenses a (61%), por el elevado número de bajas militares (59%), por atentados terroristas en Estados Unidos (56%) y por la expansión de la guerra a países fuera de Oriente Medio (53%).

Lee también

El 36% de los estadounidenses opina que la situación del pueblo iraní empeorará debido a la acción militar estadounidense, frente a una cuarta parte cree que mejorará, y el 16% que no espera ningún cambio.

No hay ningún tema sobre política exterior en el que una mayoría exprese confianza en Trump. Un 43 % de estadounidenses confía mucho o bastante en su gestión de las relaciones entre Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, en lo que respecta a la guerra entre Rusia y Ucrania y en todo lo relacionado con Irán, China y Corea del Norte la confianza en las decisiones del presidente se ha reducido.

Lee también

En 2024, durante su campaña presidencial, un 45% confiaba en su gestión entre Rusia y Ucrania, aunque esa cifra se sitúa ahora en el 32 %.

A punto de cumplirse seis semanas del inicio de la guerra de Irán, el 35% de los estadounidenses confía mucho o bastante en la política de Trump hacia Irán.

Esta confianza ha disminuido tanto entre republicanos como entre demócratas, y son los mayores de 65 años quienes más confían, hasta el 80%, en la capacidad de Trump para tomar buenas decisiones sobre el conflicto en Oriente Medio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Devolución de impuestos 2026 cómo saber HOY si el SAT ya liberó tu dinero. Foto: Especial / SAT

¿Ya te depositaron? Así puedes revisar en minutos tu saldo a favor del SAT 2026

Tras Semana Santa, estos serán los siguientes puentes vacacionales antes de que termine el año escolar, según la SEP . Foto: IA

SEP confirma los próximos puentes vacacionales tras Semana Santa: estos serán los días sin clases en mayo

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

¿El descuento del 50 % en el pasaporte mexicano aplica en todo México? Atento a este detalle

Canadá/ iStock/ Gabriel Shakour.

¡Vacantes laborales en Canadá! Québec busca trabajadores mexicanos para el sector de la construcción

El programa TSA PreCheck está diseñado para agilizar las filas en los filtros de seguridad de los aeropuertos. Foto: iStock

¿Cuál te conviene más? Las verdaderas diferencias entre TSA PreCheck, Global Entry, NEXUS y SENTRI