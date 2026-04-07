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Islamabad. El primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, extender dos semanas el plazo a Irán para alcanzar un acuerdo, señalando que los esfuerzos diplomáticos "están avanzando". También pidió a Irán abrir el estrecho de Ormuz al paso de los buques petroleros durante esas dos semanas, como "gesto de buena fe".
En una declaración en X, Sharif, quien ha fungido como mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán desde que inició la guerra, el 28 de febrero, señaló que "los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra que se libra actualmente en Medio Oriente avanzan de forma constante, firme y decidida, con posibilidades de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo".
El primer ministro añadió que, "para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas".
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Al mismo tiempo, llamó a Irán a que "abra el estrecho de Ormuz durante ese mismo periodo de dos semanas, como gesto de buena voluntad".
Sharif instó "a todas las partes beligerantes a que respeten un alto el fuego en todas partes durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región".
Trump dio de plazo a Irán hasta las 20:00 (hora del Este) de este martes para alcanzar un acuerdo y amenazó con "destruir a toda la civilización" iraní en caso de que no se logre.
Trump está al tanto de la propuesta de Paquistán y habrá respuesta
Sin embargo, tras el mensaje de Shariff, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una declaración remitida a medios que Trump "está al tanto" de la propuesta paquistaní y que habrá una repuesta.
"Se ha informado al presidente de la propuesta y habrá una respuesta".
Poco después, en declaraciones a Fox News, Trump dijo que hay "intensas negociaciones en estos momentos".
Cuestionado sobre la propuesta de Sharif, Trump dijo que aún debía conocer los detalles de la oferta, pero reconoció a Sharif como "un hombre muy respetado. Lo conozco muy bien".
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La comunidad internacional ha externado su preocupación por la posibilidad de que Trump cumpla su amenaza de atacar la infraestructura energética iraní, así como diversos puentes.
Trump exige a Irán que reabra el estrecho de Ormuz, por donde transita 20% del petróleo mundial, a la navegación. Teherán lo cerró al paso de "países enemigos" después de que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques en su contra, en la llamada Operación Furia Épica.
El cierre, junto con la inestabilidad que ha generado la guerra, han disparado los precios del crudo, el gas y el diésel en el mundo.
desa/mcc
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