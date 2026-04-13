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Washington. El presidente de Estados Unidos, , amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" a cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la Marina de su país ha iniciado en el .

"Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de que empleamos contra los en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Trump aseguró que "la Armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 buques. Lo único que no hemos atacado es su escaso número de lo que ellos denominan 'buques de ataque rápido', ya que no los considerábamos una amenaza significativa".

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Acto seguido, lanzó la amenaza. Afirmó que gracias a los ataques contra supuestos en el Caribe y el Pacífico, "¡98.2% de las drogas que entraban en Estados Unidos por mar se han DETENIDO!".

El Comando Central de (Centcom) había señalado que sus fuerzas comenzarían a ejecutar el bloqueo a las 10:00 horas del lunes (hora del Este, 8:00 a. m. en México), a través de una publicación en X.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán", concretaron.

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El Centcom agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transitaran hacia y desde puertos no iraníes, y que se proporcionaría información adicional a los marineros comerciales a través de un aviso formal antes de que comience el bloqueo.

La medida se tomó tras el fracaso de las entre Estados Unidos e Irán, que se llevaron a cabo en .

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