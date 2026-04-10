Islamabad.- Las delegaciones de Estados Unidos e Irán tienen previsto sentarse a la mesa este sábado en Islamabad para intentar consolidar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra. Sin embargo, las negociaciones arrancan bajo una profunda incertidumbre, marcadas por discrepancias y exigencias cruzadas de última hora que amenazan con colapsar la mediación de Paquistán.

Estas son las cinco claves que bloquean el avance del diálogo:

1. Contradicciones sobre el texto pactado

A la violencia militar y los ultimátums se suma una grave fractura diplomática: las partes defienden interpretaciones completamente opuestas sobre el documento base del acuerdo, incluso sobre si el documento es el de 10 puntos entregado por Irán y anunciado por Pakistán como el de inicio de las negociaciones o el de 15 puntos que Trump hizo llegar a Teherán hace días y que Irán rechazó públicamente.

Según las exigencias que plantea cada delegación, Teherán sostiene que el texto ampara al Líbano en la tregua e incluye el reconocimiento de su derecho al enriquecimiento de uranio, dos cláusulas que Estados Unidos niega categóricamente haber concedido.

Sentarse a negociar con esta diferencia sobre los términos fundamentales supone un riesgo de ruptura en la primera sesión de trabajo.

Rescatistas y ciudadanos buscan entre los escombros, tras un ataque aéreo de Israel en el barrio de Corniche al-Mazraa, en Beirut, la capital libanesa. Foto: Wael Hamzeh/ EFE

2. La exclusión del Líbano del alto el fuego

Es el principal punto de fricción sobre el terreno. Mientras Islamabad y Teherán aseguran que el alto el fuego de 14 días ampara al Líbano, Israel mantiene su ofensiva contra Hizbulá con cientos de muertos, incluso después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera al primer ministro Benjamín Netanyahu reducir las operaciones.

Ante esto, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, elevó la protesta, advirtiendo que el cese de estos ataques es una condición innegociable para iniciar el diálogo.

Teherán exige la liberación de los fondos iraníes bloqueados por EU. Foto: AP

3. Los activos iraníes congelados

Junto al frente libanés, Teherán ha introducido la exigencia de la liberación de los fondos iraníes bloqueados por Estados Unidos como la segunda condición previa aceptada para dar inicio a las negociaciones.

El incumplimiento de este desembolso supone un problema antes siquiera de poder debatir el levantamiento general de sanciones incluido en la hoja de ruta de Teherán.

Un barco espera permiso para pasar por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.

4. El bloqueo del estrecho de Ormuz

Pese a la tregua temporal acordada el miércoles, uno de los nudos del conflicto permanece intacto, porque el estrecho de Ormuz no se ha reabierto al libre tránsito comercial como recogía la propuesta de diez puntos anunciada por Pakistán.

Irán afirma que sólo lo abrirá esta vía, por donde circula el 20 % del petróleo mundial y que es su principal carta de presión, cuando cesen los bombardeos sobre el Líbano. La propuesta iraní exige además mantener el control de esta ruta, desafiando las exigencias de libre navegación de Washington y la comunidad internacional.

El presidente Donald Trump; el vicepresidente JD Vance (izquierda), y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington. Foto: Alex Brandon / AP

5. La contraexigencia de Washington

Frente a las condiciones iraníes, la delegación de Estados Unidos, liderada por el vicepresidente JD Vance, ha sumado su propia exigencia de última hora a la agenda.

Según informó el diario The Washington Post, EE.UU. pedirá la liberación de al menos seis ciudadanos estadounidenses bajo custodia iraní. Vance advirtió antes de viajar que usarán el encuentro para probar si Teherán está dispuesto a negociar "de buena fe" o si intenta "engañar" al equipo estadounidense.

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