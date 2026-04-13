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Sao Paulo. Las autoridades migratorias de (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron al exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, condenado junto con el expresidente Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este lunes fuentes oficiales.

Ramagem fue detenido en , donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró el ultraderechista Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

El arresto, llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), fue producto de "la cooperación policial internacional" entre los dos países, afirmó en un comunicado la Policía Federal de Brasil.

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Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.

Jair Bolsonaro y Alexandre Ramagem. Foto: X (@NewsLiberdade)
Jair Bolsonaro y Alexandre Ramagem. Foto: X (@NewsLiberdade)

Con todo, las autoridades brasileñas iniciaron en diciembre pasado el trámite para pedir su extradición. En paralelo, la Cámara de los Diputados le despojó de su escaño y anuló su pasaporte diplomático.

Ramagem no ha sido el único de los condenados por golpismo que huyó o intentó huir de la Justicia brasileña.

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En diciembre pasado, el exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado a 24 años y seis meses de prisión por participar en el complot golpista, fue detenido en Paraguay mientras intentaba fugarse a El Salvador.

Además, alrededor de medio centenar de condenados por el asalto a Brasilia, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, huyeron a Argentina y han sido requeridos por Brasil.

Las autoridades argentinas concedieron el estatus de refugiado a uno de ellos, identificado como Joel Borges Correa, que se fugó de su país a mediados de 2024 tras ser condenado por el ataque a Brasilia, interpretado por el Supremo como el colofón de la trama liderada por Bolsonaro.

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