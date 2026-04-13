Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que representantes iraníes habían llamado para lograr un acuerdo de paz después de que las conversaciones en Paquistán terminaran el fin de semana sin llegar a un acuerdo.

"Puedo decirles que hemos recibido llamadas de la otra parte. Quieren hacer un trato. Con muchas ganas, con muchísimas ganas", dijo Trump a los periodistas frente al Despacho Oval, sin especificar qué altos responsables habían llamado.

También aseguró que 34 barcos habían cruzado el estrecho de Ormuz en la víspera.

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"Ayer (domingo) pasaron 34 barcos por el estrecho de Ormuz, que es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente estadounidense ordenó un bloqueo de los puertos iraníes a partir de las 14:00 GMT (8:00 a. m. en México) del lunes, tras el fracaso de las conversaciones con Teherán en Islamabad.

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