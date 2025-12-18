Trump Media & Technology se fusionará con una empresa de energía nuclear en un acuerdo totalmente en acciones que, según dijeron las compañías el jueves, está valorado en más de seis mil millones de dólares (mmdd).

Devin Nunes, el congresista republicano que renunció en 2021 para convertirse en director general de Trump Media, será codirector general de la nueva empresa junto con el CEO de TAE Technologies, Michl Binderbauer.

Las acciones de Trump Media & Technology, la empresa matriz de la red social Truth Social del presidente Donald Trump, han caído un 70% este año, pero subieron 20% antes de la campana de apertura el jueves.

TAE es una empresa privada y la fusión con Trump Media crearía una de las primeras empresas de fusión nuclear que cotizan en bolsa.

“Estamos dando un gran paso hacia una tecnología revolucionaria que consolidará la dominancia energética global de Estados Unidos por generaciones”, dijo Nunes en un comunicado preparado.

TAE se centra en la fusión nuclear, una tecnología que combina dos núcleos atómicos ligeros para formar uno más pesado. Libera una enorme cantidad de energía, un proceso que ocurre en el sol y otras estrellas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas.

Los accionistas de TAE y Trump Media poseerán aproximadamente el 50% de la empresa combinada.

Las empresas dicen que la transacción valora cada acción común de TAE en 53.89 dólares por acción.

Al cierre, Trump Media & Technology Group será la empresa matriz de Truth Social y TAE, junto con sus subsidiarias TAE Power Solutions y TAE Life Sciences.

