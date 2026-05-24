Washington. El acuerdo que Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar y que pretenderían anunciar este mismo domingo incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz y una tregua de 60 días para seguir negociando otros aspectos, como el tema nuclear, informó el medio estadounidense Axios.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que se esperan "buenas noticias" en las próximas horas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el sábado, tras conversar con los líderes de Israel y del golfo Pérsico, que está a punto de cerrarse un acuerdo con Irán.

Según un alto cargo estadounidense citado por Axios, el memorándum de entendimiento contemplaría una prórroga de 60 días del alto al fuego vigente, durante la cual se desbloquearía Ormuz, Irán podría vender petróleo libremente y se celebrarían elecciones para limitar el programa nuclear de la República Islámica.

Lee también Negociaciones con Irán "avanzan de manera constructiva": Trump; acuerdo incluirá desbloqueo en Ormuz y tregua de 60 días

Durante esos dos meses, Irán normalizaría el tránsito por el estrecho, una vía clave para el comercio mundial de crudo que fue bloqueada por el país en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó a finales de febrero, y se comprometería a retirar las minas marinas de la zona.

A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo que mantiene contra puertos iraníes y levantaría algunas sanciones para permitir a Teherán vender su crudo, algo que beneficiaría a la economía iraní y al mercado mundial de petróleo.

El borrador del pacto incluiría, además, el compromiso de Irán de no buscar un arma nuclear, una línea roja que ha puesto Trump durante las negociaciones.

Lee también Irán y EU ultiman detalles del acuerdo de paz, afirma Trump; dice que incluye la reapertura de Ormuz

La tregua de 60 días serviría también para negociar un acuerdo para limitar el programa de enriquecimiento de uranio por parte de Irán a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de fondos iraníes.

Este punto, la descongelación de fondos, ha desatado las críticas de los republicanos, que señalan que Trump está haciendo demasiadas concesiones a Irán.

"Si el resultado de todo esto es un régimen iraní, todavía dirigido por islamistas que gritan 'muerte a Estados Unidos', que ahora recibe miles de millones de dólares, que puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y que tiene el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso", declaró Ted Cruz, de Texas.

Lindsey Graham, de Carolina del Sur y muy cercano a Trump, opinó que un acuerdo como el que se está planteando demostraría que Irán es capaz de "aterrorizar" cuando quiera el estrecho de Ormuz, lo que supone un "cambio importante en el equilibrio de poder en la región y, con el tiempo, se convertirá en una pesadilla para Israel".

"Además, si estas percepciones son correctas, uno se pregunta por qué empezó la guerra", añadió.

También incluiría el fin de la ofensiva israelí contra Hezbolá en el Líbano, una condición sobre la cual el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó preocupación el sábado durante una llamada con Trump, informó Axios.

En ese sentido, CBS News informó, citando a una importante fuente política israelí, que el gobierno de Israel dejó claro a los estadounidenses que, si se alcanza un acuerdo con Irán, Israel debe mantener "libertad de acción en todos los sectores, incluyendo Líbano, para proteger a nuestros ciudadanos y soldados y prevenir amenazas que se desarrollen en contra nuestra".

Lee también Ataque con explosivos a un tren en Paquistán deja al menos 29 muertos y 102 heridos; se dirigía a una zona militar, informan autoridades

Netanyahu posteó este domingo que en su llamada con Trump, coincidieron en que "cualquier acuerdo final con Irán debe eliminar el peligro nuclear. Eso significa desmantelar los sitios iraníes de enriquecimiento de uranio y remover su material nuclear enriquecido de su territorio. El presidente Trump reafirmó el derecho de Israel a defenderse contra las amenazas en todos los frentes, incluyendo Líbano".