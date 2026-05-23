El primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, dijo el domingo que espera que su país acoja una nueva ronda de conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

"Paquistán continuará sus esfuerzos de paz con la mayor sinceridad y esperamos albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto", publicó Sharif en la red social X.

Paquistán ha desempeñado un papel clave como mediador entre Washington y Teherán, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la república islámica a finales de febrero

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