Berlín. La Policía alemana confirmó que al menos dos menores resultaron gravemente heridas este miércoles en un incidente registrado en un instituto de educación secundaria en el municipio de Schongau, al suroeste de Múnich (sur), tras el cual fue detenido un adolescente de 16 años que llevaba un cuchillo y un arma de fuego.

La Policía de Alta Baviera había informado previamente de varias personas heridas y de la detención de un presunto autor.

"El detenido es un adolescente de 16 años. Según lo que se sabe de momento, dos niñas resultaron gravemente heridas", indicaron las fuerzas de seguridad en la red social X, en la que añadieron que las dos víctimas tienen ambas 13 años.

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"La forma en que se produjeron las lesiones (...) es actualmente objeto de investigación", señaló la Policía.

Se ha establecido un punto de contacto en el cuartel de bomberos para los familiares y padres de los alumnos del centro educativo.

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Las fuerzas de seguridad habían avisado de un amplio operativo policial en la zona del instituto, a donde acudieron numerosos efectivos, y habían llamado a la población a evitar la zona.

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La Policía señaló al periódico 'Süddeutsche Zeitung' que aún hay que aclarar si las dos heridas y el detenido son alumnos del instituto.

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Schongau es un municipio situado a orillas del río Lech, de unos 13 mil habitantes, y el instituto de secundaria cuenta con algo más de 800 alumnos.

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