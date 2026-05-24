En menos de tres años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido blanco de varios atentados; sin embargo, solo en uno de ellos salió lastimado con una herida en la oreja.

El ataque más reciente se suscita el sábado 23 de mayo en la Casa Blanca; se reportaron detonaciones de arma de fuego mientras el presidente se encontraba dentro del recinto, por lo que el Servicio Secreto abatió al agresor.

Además, Trump ha recibido otras amenazas de muerte o intentos de ataques a su residencia sin que él esté presente o sin que lleguen a la acción. Por esta situación, EL UNIVERSAL realizó un recuento de los cuatro atentados contra Trump.

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Disparos en la Casa Blanca

Durante la tarde del sábado 23 de mayo, en inmediaciones de la Casa Blanca, fueron escuchadas decenas de detonaciones de arma de fuego, por lo que agentes del Servicio Secreto desplegaron un amplio operativo para asegurar los accesos y despejar a los peatones del área.

Las autoridades federales identificaron al presunto responsable como Nasire Best, un individuo con antecedentes de interacción con fuerzas del orden locales y reportes previos vinculados a problemas de salud mental, de acuerdo con funcionarios citados por NBC News.

El sospechoso fue abatido durante la respuesta táctica de las autoridades en el sitio; además, un civil quedó atrapado en el fuego cruzado y resultó lesionado de forma no grave, por lo que fue atendido por personal médico en el lugar.

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Tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

El pasado sábado 25 de abril, durante la cena de corresponsales, los asistentes fueron desalojados tras escucharse disparos después del discurso de bienvenida. Trump estaba sentado junto a su esposa Melania, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos.

De acuerdo con las autoridades, un "tirador solitario", identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, forzó un control de seguridad en el vestíbulo del hotel, justo a las puertas del salón de baile donde se celebraba la cena, hacia las 20:36 horas.

Las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el sospechoso y "neutralizaron a este individuo". El sospechoso no fue alcanzado por los disparos, pero fue llevado a un hospital para ser examinado. Está bajo custodia y debe comparecer el lunes ante un tribunal federal.

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Disparo en mitin en Pensilvania 2024

El pasado 13 de julio del 2024, durante un mitin político realizado en Butler, Pensilvania el entonces candidato Donald Trump tuvo un desgarro en la parte superior de la oreja derecha por un disparo a distancia.

El FBI identificó al tirador como "Thomas Matthew Crooks", de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania. El joven disparó con un rifle de asalto, por lo que una bala rozó la oreja derecha de Trump y mató a un miembro del público, antes de que las autoridades abatieran al responsable.

"Solo dios impidió lo impensable", afirmó Trump en redes sociales después de ser sacado del escenario con el rostro ensangrentado.

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"Intento de asesinato" en campo de golf en Florida 2024

Donald Trump fue blanco de lo que según el FBI “parece ser un intento de asesinato” en su club de golf en West Palm Beach, el pasado 15 de septiembre del 2024.

Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, apostados unos hoyos más arriba de donde jugaba Trump, observaron la boca del cañón de un fusil tipo AK-47 asomando entre los arbustos que bordean el campo, a unos 365 metros de distancia.

Un agente disparó y el agresor identificado como Ryan Wesley Routh soltó el fusil y huyó en una camioneta SUV, dejando atrás el arma de fuego junto con dos mochilas, una mira telescópica utilizada para apuntar y una cámara GoPro, dijo el jefe policial del condado Palm Beach, Ric Bradshaw.

Amenazas de muerte contra Trump

Desde que Donald Trump se postuló como candidato, ha recibido varios ataques o amenazas en su contra; sin embargo, se intensificaron cuando logró ser presidente de Estados Unidos por segunda vez. Estas son algunas de las amenazas que recibió:

Massachusetts, 1 de abril del 2026: Un hombre fue detenido en Massachusetts por amenazar de muerte en varias ocasiones al presidente estadounidense Donald Trump a través de Facebook, informó la fiscalía del estado.

Guerra con Irán, 10 de marzo del 2026: El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani , amenazó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

, amenazó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado". Mar-a-Lago , 22 de febrero del 2026: Tucker Austin Martin de 21 años, ingresó a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. El sujeto murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, informó el domingo un funcionario del Servicio Secreto; además, Trump estaba en Washington en el momento del incidente.

, 22 de febrero del 2026: Tucker Austin Martin de 21 años, ingresó a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. El sujeto murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, informó el domingo un funcionario del Servicio Secreto; además, Trump estaba en en el momento del incidente. Casa Blanca, 5 de abril abril del 2026: Durante la madrugada en las inmediaciones del Parque Lafayette ocurrió un tiroteo , el cual se encuentra cerca de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump estaba para celebrar la Pascua .

ocurrió un , el cual se encuentra cerca de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump estaba para celebrar la . James Comey, Mayo 2025: Por medio redes sociales, el exdirector del FBI James Comey pedía el asesinato del presidente Trump". La publicación en Instagram, que mostraba conchas marinas dispuestas formando "8647", fue interpretada por algunos aliados de Trump como un llamado a "ochenta y seis" o "desechar " a Trump, el 47.º presidente.

Con información de agencias.

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