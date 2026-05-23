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Decenas de detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas este sábado 23 de mayo, en inmediaciones de la Casa Blanca, lo que provocó el confinamiento inmediato del complejo presidencial y una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad en la zona.
En videos difundidos en redes sociales se observa a personas huyendo de la zona, así como una masiva respuesta policial con agentes ingresando a un recinto en busca del origen de las detonaciones.
Los disparos ocurrieron cerca de la avenida Pennsylvania y la calle 17, en el perímetro cercano a la sede del gobierno estadounidense. Testigos y periodistas presentes señalaron haber escuchado alrededor de 30 detonaciones.
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Tras los disparos, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos desplegaron un amplio operativo con elementos fuertemente armados para asegurar los accesos y despejar a los peatones del área, mientras iniciaban una investigación para determinar el origen de los disparos.
Al lugar también acudieron unidades del cuerpo de bomberos y servicios médicos de emergencia de Washington, además de corporaciones de seguridad de distintas agencias.
Las autoridades federales identificaron al presunto responsable como Nasire Best, un individuo con antecedentes de interacción con fuerzas del orden locales y reportes previos vinculados a problemas de salud mental, de acuerdo con funcionarios citados por NBC News. El sospechoso fue abatido durante la respuesta táctica de las autoridades en el sitio.
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En el intercambio de disparos, no se reportaron elementos de seguridad heridos. Sin embargo, un civil quedó atrapado en el fuego cruzado y resultó lesionado de forma no grave, por lo que fue atendido por personal médico en el lugar.
Reporteros captaron el momento de los disparos
Aaron Navarro se encontraba transmitiendo en vivo desde los jardines de la Casa Blanca cuando relataba declaraciones relacionadas con promesas económicas atribuidas a Donald Trump sobre una eventual baja de precios tras el fin de la guerra en Irán. En ese momento, el sonido de los disparos interrumpió la cobertura.
En el video se observa cómo reacciona de inmediato: detiene la transmisión y corre fuera de cámara en busca de resguardo, siguiendo sus instintos de seguridad ante el ruido de las detonaciones.
Selina Wang también estaba en directo mientras hablaba sobre expectativas de un posible acuerdo cercano en torno al conflicto en Irán. Al escucharse los disparos, la periodista se oculta debajo de la mesa de grabación.
Más tarde, al compartir su video, explicó que se encontraba grabando desde el North Lawn de la Casa Blanca cuando se escucharon lo que describió como decenas de detonaciones. Señaló que fueron instruidos a correr hacia la sala de prensa donde permanecían resguardados.
En el caso de Julie Tsirkin, el video muestra que apenas alcanzó a iniciar su intervención cuando se escuchan los disparos de fondo. La corresponsal gira para intentar identificar lo que ocurre y pregunta “¿Qué es eso?”, sin que se observe una reacción inmediata de resguardo, aparentemente sin reconocer en ese momento la magnitud de la situación.
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gs/bmc
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