Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Segob identifica intereses políticos en bloqueos de transportistas y productores; “el diálogo está abierto”

Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; es la quinta reunión que sostiene con el empresario

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Jazlyn sigue en rehabilitación tras explosión en Iztapalapa; "Verla caminar y jugar, es algo muy lindo", dice madre de la menor

Washington.- El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), , advirtió este lunes que el presidente, Donald Trump, probablemente vuelva a intentar procesarlo, después de que una jueza desestimara el caso en su contra.

"Donald Trump probablemente venga a por mi otra vez", afirmó Comey en un video publicado en su cuenta de Instagram

El exdirector del FBI señaló que el presidente ha mostrado en repetidas ocasiones su disposición a tomar medidas contra quienes considera opositores, especialmente antiguos funcionarios de seguridad nacional que han cuestionado su actuación.

Según Comey, esta dinámica "no solo busca desacreditarme a mí, sino intimidar a quienes cumplen con su deber".

La reacción se produjo después de que la jueza Cameron McGowan determinara que la designación de la fiscal interina del distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, "no era válida" en el momento de la presentación de los cargos contra Comey y también contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El pasado 25 de septiembre, Comey había sido imputado por los supuestos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo.

La confrontación entre Trump y Comey se remonta a 2016, cuando el FBI, bajo su dirección, investigó posibles vínculos entre la campaña del entonces candidato republicano y Rusia.

