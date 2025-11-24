Más Información

Washington. El Departamento de Guerra de Estados Unidos inició este lunes una investigación que podría acabar en un juicio en un tribunal militar contra , senador demócrata por Arizona y capitán retirado de la Armada, después de que el presidente,, le acusara de sedición por instar al Ejército a no acatar "órdenes ilegales".

"Se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar las medidas adicionales que se tomarán, las cuales pueden incluir la reincorporación al servicio activo para un proceso ante un o medidas administrativas. Este asunto se tramitará de conformidad con la legislación militar, garantizando el debido proceso y la imparcialidad", anunció el Pentágono en X.

Esta corte aplica las normas del , distintas a las de la Justicia ordinaria, con jueces militares.

Kelly es uno de los seis legisladores a los que Trump pidió arrestar después de que se publicara un video en el que piden al Ejército que desobedezca "órdenes ilegales" dictadas por el mandatario.

En el video publicado la semana pasada los seis legisladores enfatizan que los miembros de las fuerzas armadas están obligados a "defender la " y a "desobedecer órdenes ilegales" pese a que vengan dadas por Trump (que como presidente es comandante en jefe del Ejército), aunque no especifican en ningún momento a qué órdenes concretas se refieren.

Desde su retorno al poder en enero, Trump ha ordenado al Ejército desplegarse en distintas ciudades del país, en su mayoría gobernadas por , con el argumento de aplacar disturbios que en su opinión están descontrolados y respaldados por la "izquierda radical", un razonamiento considerado inválido por diferentes tribunales que han bloqueado estos despliegues.

El Pentágono apuntó que "los militares retirados siguen estando sujetos al Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) por los delitos aplicables" y que hay leyes federales que "prohíben las acciones destinadas a interferir en la lealtad, la moral o el buen orden y la disciplina de las ".

"Cualquier infracción se tratará a través de los canales legales adecuados", añadió.

El ahora senador es un excapitán de la Marina, donde sirvió como piloto de combate y completó varias misiones durante la Operación Tormenta del Desierto, la ofensiva militar liderada por durante la Guerra del Golfo entre enero y febrero de 1991.

