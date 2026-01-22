Tras el fallecimiento del estudiante Alan en Culiacán causado por un enfrentamiento entre militares y delincuentes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no quiere que estos casos se repitan en el país y los calificó como “lamentables”. El gobierno informó que se busca a los responsables y se brinda apoyo a los familiares del joven.

“En casos como estos, además de la propia justicia militar interviene el Ministerio Público y de encontrarse la responsabilidad, pues evidentemente se actúa en consecuencia y además se apoya a las familias. No queremos que estos casos se repitan, son lamentables y tiene que haber la sanción a los responsables y al mismo tiempo el apoyo a las familias en el marco de las circunstancias que ocurrió esta situación”, dijo.

El 13 de enero de 2026, en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán (Sinaloa) se registró un enfrentamiento entre civiles y personal del Ejército, donde un estudiante universitario, Fernando Alan, perdió la vida y su novia Rosa Guadalupe, sufrió lesiones.

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) explicó que este hecho ocurrió porque personal militar estaba persiguiendo a delincuentes que dispararon en Culiacán.

“Se habían agredido y entonces van atrás de estos delincuentes. Estos jóvenes se trasladaban en un vehículo y al parecer durante los disparos, intercambio de disparos, ahí es donde fallece uno de estos jóvenes. Se están haciendo las investigaciones”, aseguró.

Indicó que el hecho no quedará impune pues la Secretaría de la Defensa Nacional brindará apoyo para las investigaciones. Recordó que en Badiraguato, Sinaloa se registró un caso similar y detalló que la dependencia también apoyó en la investigación.

“Nosotros estamos en la posición de que se actuó conforme a derecho, dándole todas las garantías al personal militar porque hay que considerar en qué situación nos encontramos en estos momentos. Entonces, se apoya en ese sentido y también se coordina y se apoya los ministerios públicos, esa es la garantía. Ya hay personal estableciendo contacto con los familiares y eso es lo que le puedo decir”, mencionó.

