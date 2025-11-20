Costa Rica hace oficial la salida de Miguel Herrera tras fracasar y no calificar a la Copa del Mundo de 2026

Luego de ser señalado como el gran culpable del más grande fracaso de la Selección de Costa Rica con miras a una Copa del Mundo, Miguel Herrera ha sido despedido del combinado tico.

Mediante un comunicado en redes sociales, la Federación Costarricense de Fútbol informó la decisión de separar al mexicano, quien se convirtió en el personaje más odiado por la afición y los medios de comunicación.

Lee también David Faitelson se reencuentra con excompañeros de ESPN y realizan un programa en Televisa

"La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre", indica un escueto comunicado.

En el mismo texto, se estableció que la directiva comenzará con el estudio de las opciones que pueden llegar a tomar el lugar de Herrera, quien a su llegada prometió el llegar al mundial, al no tener en la eliminatoria a México, Estados Unidos y Canadá.

Lee también ¡Les cayó el jefe! Amaury Vergara acudió al entrenamiento de Chivas de cara a los cuartos de final contra Cruz Azul

Herrera asumió el cargo en enero pasado en lugar del argentino Gustavo Alfaro, quien renunció para tomar la dirección de la selección de Paraguay, a la cual clasificó al Mundial de 2026.