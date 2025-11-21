Gilberto Mora hace un golazo a lo PANENKA que metió a los Xolos de Tijuana a la Liguilla del Apertura 2025

De nuevo, Gilberto Mora fue decisivo para los Xolos de Tijuana. En el partido de Play-In entre el sexto y séptimo lugar del torneo, el juvenil mexicano fue quien terminó por decidir el partido.

Pese a que los Bravos de Juárez pegaron primero en el compromiso, los dirigidos por Sebastián Abreu supieron darle la vuelta, y así clasificar a los Cuartos de final, donde se medirán a Tigres.

Sin embargo, al minuto 59, cuando todo estaba empatado a un gol, Mora tomó el balón luego de un penalti a favor de los suyos, y como un veterano sin presión, ejecutó el cobro de una manera excelsa.

Lee también Chivas rompe Internet y felicita a su fanática Fátima Bosch, Miss Universe 2025

Así fue el gol de penalti de Gilberto Mora

Tras una falta en el área cometida por los Bravos, y ya cuando jugaban con uno menos, el mediocampista de 17 años de edad decidió que era su momento para adelantar a Xolos, y lo hizo con un lanzamiento a lo Panenka, que dejó completamente vencido a Sebastián Jurado, arquero de Juárez.

Finalmente, y con el partido prácticamente decidido, los locales pusieron el último clavo en el ataúd para Juárez, con el gol de Ezequiel Bullaude al 91', para poner el 3-1 en el marcador final.

Lee también Checo Pérez fue presa del pánico en Red Bull