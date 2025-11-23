Milan sin Santiago Giménez derrota al Inter de Milán en el Derby della Madonnina

El Milan consiguió una victoria (0-1) más que importante ante el Inter de Milán en el Derby della Madonnina.

Con anotación de Christian Pulisic, el equipo rossonero se impuso al nerazzurri sobre la cancha del estadio Giuseppe Meazza.

Gracias a los tres puntos conseguidos en condición de visitante, la escuadra de Massimiliano Allegri llegó a 25 y se mantiene en la lucha por la cima de la clasificación general de la Serie A.

Il Diavolo necesitaba el triunfo para seguir de cerca a la Roma, que cuenta con 27 unidades, y, sobre todo, para rebasar al conjunto de Cristian Chivu en la tabla.

Antes del pasional encuentro en la capital de la moda, el Milan se encontraba dos puntos por debajo del Inter de Milán, por lo que sumar de a tres era más que indispensable para sus aspiraciones de luchar por el título de Italia.

De esta manera, el equipo rossonero superó a su acérrimo rival y alcanzó al Napoli con las mismas unidades, aunque la diferencia de goles (+9) le permite quedarse con el segundo lugar en solitario.

De acuerdo con las estadísticas, el Inter de Milán fue superior al Milan, ya que tuvo 16 remates en total por ocho de su rival, es decir, el doble de tiros; en disparos directos a la portería también tuvo más, cinco por tres; y se quedó con la ventaja en la posición de la pelota con un 64%, por un 36%.

Sin embargo, el gol del Capitán América, a los 53 minutos, mandó lo números por la borda.

Christian Pulisic llegó a siete anotaciones en lo que va de la temporada 2025-26, donde ha disputado 10 encuentros y ha dado dos asistencias.

Cabe resaltar que el Inter de Milán tuvo la oportunidad de arrebatarle dos puntos al Milan, pero Hakan Calhanoglu la desperdició.

El centrocampista turco tomó el balón para realizar el disparo desde los once pasos y se topó con un enorme Mike Maignan.

El portero francés, quien es un especialista en los penaltis, se agigantó y detuvo el disparo del exjugador rossonero para mantener el cero en su cabaña.

El Milan, gracias a Christian Pulisic y Mike Maignan, se quedó con la victoria en el Derby della Madonnina ante un Inter de Milán y escaló a la segunda posición general, mandando a su acérrimo rival hasta la cuarta.