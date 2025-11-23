Lionel Messi brilla con gol y tres asistencias en la clasificación del Inter Miami a la Final de Conferencia

Esta noche el Inter Miami goleó por 4 a 0 al FC Cincinnati y se clasificó por primera vez a la final de la Conferencia Este en la MLS, gracias a una actuación estelar del astro argentino Lionel Messi.

La 'Pulga' se despachó con un gol y tres asistencias para ponerse un paso más cerca de conquistar por primera vez el trofeo de campeón en la MLS.

Al minuto 19, la conexión entre los argentinos Mateo Silvetti y Messi abrió el marcador con un gol de cabeza del ocho veces ganador del Balón de Oro, quien le devolvió el gesto al juvenil con su primera asistencia de la noche al minuto 57.

GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ➡️ Leo Messi’s header to open the score 🤩 pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

Tadeo Allende también destacó como figura al anotar un doblete gracias a las asistencias de Lionel.

Ahora, el rival del Inter Miami en la final de Conferencia será el ganador del choque entre Philadelphia Union y el New York City.

Cabe recordar que desde su llegada a Estados Unidos, Messi tiene dos títulos con el Inter Miami: la Leagues Cup del 2023 y la Supporter's Shield del 2024.

