Dak Prescott rompe récord en remontada de Cowboys sobre los Eagles

Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil y conquista su séptima estrella

Canelo Álvarez "está acabado", asegura papá de Benavidez: "David lo mandaría al hospital"

Richard Ledezma admite su deseo de jugar con la Selección Mexicana y de llegar al Mundial

Liga MX: Juárez vs Pachuca - Play In del Apertura 2025 - EN VIVO

Este sábado el boxeador mexicoamericano David Benavidez venció en el séptimo round por nocaut técnico a Anthony Yarde para defender el campeonato semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, y como era de esperarse, los comentarios contra se hicieron presentes una vez más.

Tanto su padre, José Benavidez, como él, volvieron a señalar al púgil tapatío, sobre todo después de su derrota contra Terence Crawford en Las Vegas.

“Todos sabemos que Canelo está acabado; todos vimos cómo Crawford lo superó sin problemas. David lo mandaría al hospital, así de simple”, aseguró José Benavidez.

Por su parte, David volvió a declarar que el excampeón indiscutido del peso supermediano le tiene miedo y por eso no acepta pelear con él; además, señaló que el deseo del público es ver ese combate entre ellos y no una revancha con Crawford.

“La única persona que me tiene miedo es Canelo, y eso te lo puedo asegurar. Para ser honesto contigo, nadie quiere verlo contra Crawford, sin faltarle al respeto a 'Bud', pero la gente quiere verlo pelear contra Bivol, verlo pelear contra mí”, declaró en Fight Hub TV.

