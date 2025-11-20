Más Información

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Miss Universo 2025: Cientos de tabasqueños acuden al estadio de Villahermosa para apoyar a Fátima Bosch

Miss Universo 2025: Cientos de tabasqueños acuden al estadio de Villahermosa para apoyar a Fátima Bosch

Miss Universo 2025 en vivo: sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025 en vivo: sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Influencer irrumpe en el Pleno y desata choque entre bancadas en San Lázaro; "trajeron a un provocador", señala Moreira

Influencer irrumpe en el Pleno y desata choque entre bancadas en San Lázaro; "trajeron a un provocador", señala Moreira

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

"Make Mexico Safe Again": Diputado migrante del PAN pide a comunidad internacional voltear a ver lo que pasa en el país

"Make Mexico Safe Again": Diputado migrante del PAN pide a comunidad internacional voltear a ver lo que pasa en el país

Solo 776 de los más de 10 mil que tuvieron que trabajar sin paga durante el cierre recibirán los bonos de 10 mil dólares que el presidente Donald Trump sugirió, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) dijo el jueves que solo los controladores con asistencia perfecta recibirán los cheques.

Varios controladores comenzaron a ausentarse del trabajo a medida que el cierre se prolongaba por más de un mes, enfrentando la presión financiera de trabajar sin recibir un sueldo. Algunos de ellos consiguieron trabajos secundarios, pero otros simplemente no podían costear el cuidado de los niños o la gasolina que necesitaban para trabajar. Sus ausencias provocaron retrasos en aeropuertos de todo el país y llevaron al gobierno a reducir algunos de sus vuelos en 40 concurridos.

Trump sugirió los bonos para aquellos que se mantuvieron en el trabajo en una publicación en redes sociales, pero también sugirió que a los controladores que faltaron al trabajo se les debería descontar el sueldo. Los funcionarios de la FAA no han anunciado públicamente planes para penalizar a los controladores.

Lee también

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que los bonos reconocen la dedicación de los controladores que nunca faltaron a un turno durante los 43 días de cierre.

“Estos hombres y mujeres patrióticos nunca perdieron el ritmo y mantuvieron al público que volaba seguro durante todo el cierre”, señaló Duffy.

La FAA ya tenía una escasez crítica de controladores de tráfico aéreo antes del cierre. Duffy estaba trabajando para aumentar las contrataciones y agilizar los años de capacitación requeridos con la esperanza de eliminar la escasez en los próximos años.

Lee también

Duffy ha dicho que algunos estudiantes y controladores renunciaron, mientras que los más experimentados se jubilaron durante el cierre. Muchos ya trabajan turnos de 10 horas seis días a la semana debido a la falta de personal.

A medida que más controladores faltaban al trabajo, la FAA ordenó a las aerolíneas reducir vuelos para aliviar la presión sobre el sistema. Duffy dijo repetidamente que los expertos en seguridad de la FAA se preocuparon a medida que crecían las ausencias debido a informes de pilotos preocupados por las respuestas de los controladores y una serie de incursiones en pistas.

Desde que terminó el cierre, el personal de controladores ha mejorado significativamente y a las aerolíneas se les permitió reanudar operaciones normales esta semana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025. Foto: iStock / Jacob Wackerhausen / Gobierno de México / ISSSTE

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025

Reforma laboral 2025 así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas. Foto: Canva

Reforma laboral 2025: así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX