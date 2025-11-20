Solo 776 de los más de 10 mil controladores de tráfico aéreo que tuvieron que trabajar sin paga durante el cierre recibirán los bonos de 10 mil dólares que el presidente Donald Trump sugirió, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) dijo el jueves que solo los controladores con asistencia perfecta recibirán los cheques.

Varios controladores comenzaron a ausentarse del trabajo a medida que el cierre se prolongaba por más de un mes, enfrentando la presión financiera de trabajar sin recibir un sueldo. Algunos de ellos consiguieron trabajos secundarios, pero otros simplemente no podían costear el cuidado de los niños o la gasolina que necesitaban para trabajar. Sus ausencias provocaron retrasos en aeropuertos de todo el país y llevaron al gobierno a reducir algunos de sus vuelos en 40 aeropuertos concurridos.

Trump sugirió los bonos para aquellos que se mantuvieron en el trabajo en una publicación en redes sociales, pero también sugirió que a los controladores que faltaron al trabajo se les debería descontar el sueldo. Los funcionarios de la FAA no han anunciado públicamente planes para penalizar a los controladores.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que los bonos reconocen la dedicación de los controladores que nunca faltaron a un turno durante los 43 días de cierre.

“Estos hombres y mujeres patrióticos nunca perdieron el ritmo y mantuvieron al público que volaba seguro durante todo el cierre”, señaló Duffy.

La FAA ya tenía una escasez crítica de controladores de tráfico aéreo antes del cierre. Duffy estaba trabajando para aumentar las contrataciones y agilizar los años de capacitación requeridos con la esperanza de eliminar la escasez en los próximos años.

Duffy ha dicho que algunos estudiantes y controladores renunciaron, mientras que los más experimentados se jubilaron durante el cierre. Muchos ya trabajan turnos de 10 horas seis días a la semana debido a la falta de personal.

A medida que más controladores faltaban al trabajo, la FAA ordenó a las aerolíneas reducir vuelos para aliviar la presión sobre el sistema. Duffy dijo repetidamente que los expertos en seguridad de la FAA se preocuparon a medida que crecían las ausencias debido a informes de pilotos preocupados por las respuestas de los controladores y una serie de incursiones en pistas.

Desde que terminó el cierre, el personal de controladores ha mejorado significativamente y a las aerolíneas se les permitió reanudar operaciones normales esta semana.

