Washington. El secretario de Transporte de EU, , aseguró este lunes que se prevé un récord histórico de desplazamientos en avión esta semana por las festividades de después de que el tráfico aéreo haya recuperado casi totalmente la normalidad tras la reducción de vuelos que forzó el reciente cierre del Gobierno Federal.

En una rueda de prensa celebrada en el aeropuerto de Newark, Duffy aseguró que entre el 24 de noviembre y el 30 de diciembre se esperan 31 millones de pasajeros en los del país y que el día con mayor volumen de será mañana martes, en el que el secretario de Transporte dice que habrá 52 mil vuelos.

"Anticipamos que habrá una dotación de personal sólida en nuestras torres, plataformas y centros (de control de tráfico) en todo el , a diferencia de la situación que tuvimos durante el cierre", aseguró Duffy en referencia al recorte de operaciones del 6% al que obligó el cierre Federal, que terminó el pasado 12 de noviembre, por la escasez de controladores aéreos.

El secretario de Transporte dijo que el país espera a su vez que unos 73 millones de estadounidenses viajen por carretera en estas festividades de Acción de Gracias, según datos de la Asociación Americana del Automóvil, que esperan que el mayor flujo de tráfico rodado se produzca el martes 25, el miércoles 26 y el domingo 30.

Por ferrocarril se pronostican 1,2 millones de pasajeros a lo largo de los próximos seis días, añadió Duffy, que durante el acto mencionó una campaña lanzada recientemente por su en la que se pide a los estadounidenses que mejoren sus modales durante los viajes en avión de cara a la actual temporada de festejos.

ss/mgm

