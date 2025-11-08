A menos de tres semanas del Día de Acción de Gracias, la pregunta de cuánto costarán el pavo y los acompañamientos este año cobra gran importancia, especialmente con los precios de los comestibles un 2.7% más altos que en 2024.

En los últimos dos días, el presidente Donald Trump ha afirmado que los costos de la cena de Acción de Gracias han bajado un 25% este año, citando una canasta de comida preenvasada de Acción de Gracias de Walmart.

“Acabo de ver que Walmart emitió un comunicado anoche, algo que llevan haciendo muchos años, anunciando que el Día de Acción de Gracias de este año costará un 25% menos que el del año pasado”, dijo Trump durante una conferencia de prensa el viernes junto al primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Pero las cifras del mandatario estadounidense son erróneas. Analicemos los hechos con más detalle.

AFIRMACIÓN: Los precios de Walmart muestran que el costo de la cena de Acción de Gracias es un 25% menor en 2025 que en 2024.

LOS HECHOS: Esto es engañoso. Si bien la canasta de alimentos de Walmart de 2025 cuesta alrededor de un 25% menos que la de 2024, esto se debe a que ofrece menos artículos y productos diferentes que la hacen más asequible.

“No es una comparación justa, ¿verdad?”, dijo David Anderson, economista especializado en ganadería de la Universidad Texas A&M. “Lo que esto sí pone de relieve son las estrategias de cada minorista para atraer clientes a sus tiendas”.

El presidente Donald Trump ha afirmado que los costos de la cena de Acción de Gracias han bajado un 25% este año, citando una canasta de comida preenvasada de Acción de Gracias de Walmart. Foto: EFE

Según Walmart, la canasta de 2025 cuesta menos de $40 y alcanza para 10 personas, a unos $4 por persona. En 2024, una canasta para ocho personas costaba aproximadamente $56, menos de $7 por persona. Esto representa una disminución de alrededor del 25%, posiblemente mayor dependiendo de las fluctuaciones de precios.

John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart Estados Unidos, destacó estos ahorros en una publicación de LinkedIn el mes pasado.

Estrategia de marketing

Pero las cestas difieren significativamente. Por ejemplo, la de este año incluye sólo 15 artículos en comparación con los 29 del año pasado. Faltan muchos postres, como tarta de nueces pecanas, mini malvaviscos y mezcla para magdalenas, así como productos salados como batatas, cebollas amarillas y tallos de apio.

La cadena de supermercados también ha sustituido algunos productos. En lugar de 12 panecillos dulces hawaianos, la oferta de 2025 incluye 12 panecillos para la cena. Ambos son de la marca propia de Walmart. Además, ofrece cebollas fritas crujientes Kinder en lugar de French's.

Además, la cantidad de cada producto varía. A los clientes se les prometió un pavo de entre 4.5 y 7.2 kg en 2024, pero este año solo recibirán uno de 6.1 kg. Y recibirán una lata de crema de champiñones en lugar de dos.

“Lo promocionan como una opción más económica, pero eso implica que en realidad es mucho más caro”, dijo Anderson. “Supongo que es una buena estrategia de marketing”.

Un comunicado de prensa emitido el jueves por la Casa Blanca también mencionó ofertas más económicas para el Día de Acción de Gracias en Lidl, Aldi, Target y Schnucks.

La comida para cuatro personas de Target cuesta menos de 20 dólares, aproximadamente lo mismo que en 2024, pero sustituye el pan francés y el maíz congelado por judías verdes y crema de champiñones; tampoco es una comparación del todo justa.

Schnucks envió un comunicado de prensa a The Associated Press en el que afirma que ofrece a los consumidores el precio más bajo en más de 15 años para un pavo congelado de marca propia. La empresa declinó hacer más comentarios. Lidl US anunció que ofrece su cena de Acción de Gracias al precio más bajo de la historia, y Aldi indicó que su precio es inferior al de 2024. Target y Walmart no emitieron declaraciones.

Según un informe reciente de Wells Fargo, el costo de una cena de Acción de Gracias para 10 personas ha disminuido entre un 2% y un 3% desde 2024, dependiendo en parte de si los clientes optan por marcas reconocidas o por marcas blancas más económicas. El comunicado de prensa de la Casa Blanca también citó este informe.

Algunos economistas están preocupados por el precio del pavo. La Facultad de Agricultura de la Universidad de Purdue informó a finales de octubre que los precios mayoristas han subido un 75% desde octubre de 2024, mientras que los precios minoristas son un 25% más altos que hace un año.

Un policía de Nueva York durante la distribución de alimentos por el Día de Acción de Gracias en el centro familiar Life Center, en Staten Island. Foto: MARY ALTAFFER / AP

Un análisis anterior de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas reveló que los precios mayoristas del pavo habían subido alrededor de un 40%.

Sin embargo, eso no significa que todas las aves serán más caras en 2025. Anderson explicó que, debido a que ciertos minoristas, como Walmart, contratan sus pavos con mucha anticipación, el precio para los clientes podría ser mucho más bajo de lo que indica el mercado actualmente.

“Eso les da la flexibilidad para ofrecer ese tipo de promociones”, dijo.

