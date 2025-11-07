Más Información

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Fiscal suprema de Perú pide prisión preventiva para exprimera ministra Betssy Chávez, asilada por México

Fiscal suprema de Perú pide prisión preventiva para exprimera ministra Betssy Chávez, asilada por México

Detienen a tres policías por muerte de joven en la alcaldía Venustiano Carranza

Detienen a tres policías por muerte de joven en la alcaldía Venustiano Carranza

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

No hay recorte presupuestal a las universidades, reitera Sheinbaum; ajustes al IPN y TecNM se lo vamos a reponer, asegura

No hay recorte presupuestal a las universidades, reitera Sheinbaum; ajustes al IPN y TecNM se lo vamos a reponer, asegura

Se unen morelianos en marcha para pedir la paz

Se unen morelianos en marcha para pedir la paz

Desacelera inflación en octubre; se ubica en 3.57% a tasa anual

Desacelera inflación en octubre; se ubica en 3.57% a tasa anual

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

En seis meses hubo 450 casos de acoso en administración federal

En seis meses hubo 450 casos de acoso en administración federal

La administración de Donald Trump recurrió ante un tribunal de apelaciones la orden judicial que le obliga a abonar por completo los subsidios para comprar comida de 42 millones de estadounidenses, y no a hacerlo parcialmente como avanzó el gobierno que lo haría.

El recurso, tramitado por vía de emergencia, insta al tribunal a "suspender" las órdenes de la corte para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que se encuentra congelado por el cierre del gobierno federal, que cumple hoy 38 días.

El fallo de un tribunal inferior obliga al Departamento de Agricultura, del que depende SNAP, a encontrar fondos para financiar el 100 % de los cupones.

Este lunes, el Departamento aseguró en una declaración presentada ante una corte de Distrito del estado de Rhode Island que utilizaría el fondo de emergencia del programa para pagar la mitad de los cupones durante el mes de noviembre.

Lee también

Más tarde elevó la cifra al 65%. Sin embargo, el tribunal consideró que no era suficiente.

El Departamento de Justicia alegó en su apelación que las prestaciones se encuentran paralizadas por el cierre del gobierno y que no hay forma de que el Departamento encuentre el dinero que falta.

Trump tildó el fallo de "absurdo" e insistió en responsabilizar a los demócratas del cierre del gobierno, y, por tanto, de la falta de fondos.

Algunos estados ya han comenzado a distribuir las ayudas parcialmente y varios han apuntado que podrían llegar la próxima semana, según la CNN.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago. Foto: INAPAM / Adobe

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago

Estados Unidos. iStock/ Choreograph

Visas y Green Cards para emigrar y vivir legalmente en Estados Unidos

American Airlines, Delta Airlines cancelaciones: ¿Cómo revisar el estado de mi vuelo? Foto: iStock / den-belitsky

American Airlines- Delta Airlines cancelaciones por cierre de gobierno en EU: ¿Cómo revisar el estado de mi vuelo?

Cómo aprobar el examen TOEFL en 2025: guía completa para lograr estudiar en el extranjero con el inglés perfecto. Foto: iStock/Povozniuk

Cómo aprobar el examen TOEFL en 2025: guía completa para lograr estudiar en el extranjero con el inglés perfecto

“Podría destruir un continente o algo peor”: la inquietante advertencia de Elon Musk sobre el objeto 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra. Foto: CANVA/AFP

“Podría destruir un continente o algo peor”: la inquietante advertencia de Elon Musk sobre el objeto 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra