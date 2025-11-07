Más Información

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán; rechaza presunto atentado contra embajadora israelí

Cae Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a "La Estafa Maestra"

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Kershenobich reporta 99% en compra de medicamentos por 297 mil mdp; apuesta por producir vacunas y biotecnología

Dan de alta a Jazlyn Azuleth e Isaí Santiago, los dos menores afectados por explosión de pipa en Iztapalapa: Secretaría de Salud de CDMX

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

El presidente de Estados Unidos, , solicitó este viernes al (DOJ) una investigación sobre las empresas procesadoras de carne, "su mayoría de propiedad extranjera", a las que acusó de manipular y elevar de forma "ilícita" los precios de la carne de res.

Trump aseguró en su cuenta de que la investigación contra las empresas empacadoras debe ser por supuesta "colusión ilícita, fijación y manipulación de precios".

El mandatario aseguró que las empresas cárnicas "su mayoría de propiedad extranjera", de poner en riesgo la "seguridad del suministro alimentario de la nación" por medio de precios elevados.

Trump instó a las autoridades judiciales a tomar medidas de inmediato para proteger a los consumidores y garantizar que estas corporaciones "no obtengan beneficios criminales".

En otro mensaje, el presidente estadounidense aseguró que, aunque los precios del ganado han bajado considerablemente, encuentra algo sospechoso en la subida del precio de la carne de vacuno: "Llegaremos al fondo del asunto muy pronto. Si hay criminalidad, las personas responsables pagarán un alto precio", concluyó.

La industria cárnica de Estados Unidos está dominada por unas pocas grandes empresas, siendo Tyson Foods, Cargill, JBS USA, y National Beef las más importantes en el sector de la carne de vacuno.

