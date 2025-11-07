Más Información

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán; rechaza presunto atentado contra embajadora israelí

Cae Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a "La Estafa Maestra"

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Kershenobich reporta 99% en compra de medicamentos por 297 mil mdp; apuesta por producir vacunas y biotecnología

Dan de alta a Jazlyn Azuleth e Isaí Santiago, los dos menores afectados por explosión de pipa en Iztapalapa: Secretaría de Salud de CDMX

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

El Departamento de Agricultura de aseguró este viernes en un comunicado que está trabajando para otorgar al completo los subsidios del programa para comprar comida del que dependen 42 millones de estadounidenses después de que el Gobierno recurriera una que le obliga a ello.

"El (FNS) está trabajando para implementar la entrega de los beneficios completos en noviembre de 2025, en cumplimiento de la orden del 6 de noviembre de 2025 del Tribunal de Distrito de Rhode Island", aseguró la oficina de Agricultura en un comunicado firmado por Patrick Penn, subsecretario del FNS.

"A lo largo del día de hoy, el FNS completará los procesos necesarios para que los fondos estén disponibles y poder así respaldar su posterior transmisión de los archivos de emisión completa a su procesador", afirmó para garantizar la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que se encuentra congelado por el cierre del Gobierno federal, que cumple 38 días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ayer durante su discurso en el American Business Forum, en el Centro Kaseya de Miami. Foto: Chandan Khanna / AFP/ Archivo
El presidente estadounidense, Donald Trump, ayer durante su discurso en el American Business Forum, en el Centro Kaseya de Miami. Foto: Chandan Khanna / AFP/ Archivo

Este mensaje se publicó horas después de que la Adminstración de Trump recurriese ante un tribunal de apelaciones la orden de cortes inferiores que le obliga a encontrar fondos para financiar el 100 % de los cupones.

Este lunes, el Departamento aseguró en una declaración presentada ante una corte de Distrito del estado de Rhode Island que utilizaría el fondo de emergencia del programa para pagar la mitad de los cupones durante el mes de noviembre.

Más tarde elevó la cifra al 65 %. Sin embargo, el tribunal consideró que no era suficiente y que se debía financiar al completo.

El Departamento de Justicia alegó en su apelación que las prestaciones se encuentran paralizadas por el cierre del Gobierno y que no hay forma de que el Departamento encuentre el dinero que falta.

Por su parte, Trump tildó el fallo de "absurdo" e insistió en responsabilizar a los demócratas del , y, por tanto, de la falta de fondos.

Algunos estados ya han comenzado a distribuir las ayudas parcialmente y varios han apuntado que podrían llegar la próxima semana, según la CNN

