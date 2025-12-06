El presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo que mantuvo una llamada "muy sustancial y constructiva" con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y los enviados de su país, quienes se encuentran en Florida para negociar el fin de la guerra con Rusia.

"Ucrania está decidida a seguir trabajando honestamente con la parte estadounidense para establecer una paz real", escribió Zelensky en Telegram, mientras se celebra en Florida el tercer día de negociaciones entre delegaciones de Kiev y de Washington.

"Acordamos los próximos pasos y el formato de las conversaciones con Estados Unidos", añadió.

Zelensky, que se encuentra en Kiev, se unió a la llamada con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, y Andrii Gnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kiev, ambos en Miami para las conversaciones con la parte estadounidense.

Ataque ruso en Ucrania. Foto: AP

Los dos estadounidenses, Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del mandatario, se reunieron con Umerov y Gnatov desde el jueves.

El plan inicial de Estados Unidos, presentado hace dos semanas, fue considerado por Kiev y sus aliados europeos como demasiado cercano a las posiciones rusas, por lo que fue revisado.

Zelensky afirmó que la llamada con Witkoff y Kushner "se centró en muchos aspectos y se discutieron rápidamente cuestiones clave que podrían garantizar el fin del derramamiento de sangre".

