Más Información

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

La presidenta Sheinbaum encabeza la celebración de los 7 años de la 4T; sigue aquí el minuto por minuto

La presidenta Sheinbaum encabeza la celebración de los 7 años de la 4T; sigue aquí el minuto por minuto

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Ven ilegal rematar a tripulantes de posibles narcolanchas

Ven ilegal rematar a tripulantes de posibles narcolanchas

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Caso Ayotzinapa: Muere Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas; "falleció sin encontrar a su hijo", lamentan colectivos

Caso Ayotzinapa: Muere Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas; "falleció sin encontrar a su hijo", lamentan colectivos

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Mantiene CDMX cerco sanitario por casos de sarampión

Mantiene CDMX cerco sanitario por casos de sarampión

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó contra otra periodista en su larga lista de agravios contra mujeres.

En Truth Social, el mandatario posteó que "Caitlin Collin de Fake News CNN, siempre estúpida y desagradable, me preguntó por qué el nuevo salón de baile costaba más dinero de lo que se pensaba originalmente hace un año”.

Sobre el salón de baile, de la Casa Blanca, añadió "que financia íntegramente con donaciones privadas. NOTICIAS FALSAS CNN, y el tipo que dirige toda la operación corrupta que la posee, es uno de los peores del sector. Sus índices de audiencia son tan bajos que ya ni siquiera se les tiene en cuenta ni son relevantes".

Lee también

El presidente Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One durante su viaje de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón, el lunes 27 de octubre de 2025. Foto: AP
El presidente Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One durante su viaje de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón, el lunes 27 de octubre de 2025. Foto: AP

Días antes, a bordo del Air Force One, Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg, preguntó sobre los archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein. Trump respondió inclinándose hacia ella, apuntando con el dedo y lanzando un “cállate, cerdita".

También, en otro día, mientras respondía preguntas sobre un tiroteo que afectó a integrantes de la Guardia Nacional, Nancy Cordes, periodista de CBS, jefa de corresponsalía en la Casa Blanca, planteó detalles acerca de la entrada del sospechoso afgano a EU y cuestionó por qué, si según informes oficiales había pasado todos los filtros, Trump insistía en culpar al gobierno de Joe Biden. Trump la llamó “estúpida”.

Lee también

A otra periodista la llamó “fea por dentro y por fuera”, tras publicarse un artículo que cuestionaba su energía y ritmo de trabajo a sus 79 años. A la reportera Mary Bruce, que preguntó sobre la responsabilidad del gobierno en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y los vínculos sauditas, Trump la interrumpió y tachó de “terrible persona” y de ser pésima periodista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo