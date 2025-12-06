El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó contra otra periodista en su larga lista de agravios contra mujeres.

En Truth Social, el mandatario posteó que "Caitlin Collin de Fake News CNN, siempre estúpida y desagradable, me preguntó por qué el nuevo salón de baile costaba más dinero de lo que se pensaba originalmente hace un año”.

Sobre el salón de baile, de la Casa Blanca, añadió "que financia íntegramente con donaciones privadas. NOTICIAS FALSAS CNN, y el tipo que dirige toda la operación corrupta que la posee, es uno de los peores del sector. Sus índices de audiencia son tan bajos que ya ni siquiera se les tiene en cuenta ni son relevantes".

El presidente Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One durante su viaje de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón, el lunes 27 de octubre de 2025. Foto: AP

Días antes, a bordo del Air Force One, Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg, preguntó sobre los archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein. Trump respondió inclinándose hacia ella, apuntando con el dedo y lanzando un “cállate, cerdita".

También, en otro día, mientras respondía preguntas sobre un tiroteo que afectó a integrantes de la Guardia Nacional, Nancy Cordes, periodista de CBS, jefa de corresponsalía en la Casa Blanca, planteó detalles acerca de la entrada del sospechoso afgano a EU y cuestionó por qué, si según informes oficiales había pasado todos los filtros, Trump insistía en culpar al gobierno de Joe Biden. Trump la llamó “estúpida”.

A otra periodista la llamó “fea por dentro y por fuera”, tras publicarse un artículo que cuestionaba su energía y ritmo de trabajo a sus 79 años. A la reportera Mary Bruce, que preguntó sobre la responsabilidad del gobierno en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y los vínculos sauditas, Trump la interrumpió y tachó de “terrible persona” y de ser pésima periodista.

