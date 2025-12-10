A solo semanas de concluir 2025, y a pesar de los desafíos del año, Toyota México espera cerrar el año con un récord en ventas.

En noviembre, la compañía comercializó 11 mil 418 unidades, acumulando 113 mil 774 vehículos en lo que va del año, lo que al momento representa una participación de mercado de 8.3%.

“Este año fue retador, pero especialmente significativo: lanzamos nuevos modelos, reforzamos nuestra estrategia de electrificación y seguimos construyendo vínculos sólidos con nuestros clientes y distribuidores.

Lee también GICSA avanza en la desinversión de activos; vende tres centros comerciales y destina recursos a deuda

“Mantuvimos un crecimiento sostenido centrado en el cliente, fortalecimos nuestra red de distribuidores y avanzamos con pasos firmes hacia una movilidad más electrificada”, comentó Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

Respecto a las unidades híbridas eléctricas, se comercializaron 41 mil 881 unidades que representan más de 36% del total de las ventas de enero a noviembre, un 7% respecto al mismo periodo de 2024.

Actualmente los cinco modelos Toyota más populares en el mercado mexicano, y que representan el 55% de las ventas totales de la marca son:

Hilux con 17 mil 471 unidades

RAV4 con 15 mil 735 unidades

Avanza con 10 mil 777 unidades

Tacoma con 9 mil 543 unidades

Yaris Sedán con 9 mil 483 unidades

Lee también Moody’s advierte que inversión en IA avanza más rápido que los ingresos; se eleva el riesgo de burbuja tecnológica, explica

En tanto, el programa de Comonuevos Toyota, que ofrece vehículos seminuevos certificados con las mismas garantías que los autos nuevos, registró un total de 10 mil 440 unidades vendidas en lo que va del año.

“Si todo sigue como hasta ahora, 2025 se proyecta para superar al año pasado y establecer un récord en ventas de Toyota en el país.

“Estos logros no solo reflejan la dedicación y el talento de nuestros equipos, sino también nuestro compromiso por desarrollar cada vez mejores autos e impulsar tecnologías motrices innovadoras que eleven la calidad de nuestros vehículos”, agregó Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México.

Este año, Toyota lanzó el GR Yaris 2025, como edición limitada a 150 unidades; el GR Yaris Circuit Package 2026, una versión aún más inspirada en el automovilismo profesional.

Lee también Fraudes de remates inmobiliarios crecen 30%; anticipan apoyo de la IA para evitar riesgos

En junio, 4Runner, con una capacidad todoterreno y tecnología híbrida.

En septiembre llegó Corolla Cross 2026 en dos motorizaciones: gasolina e hibridas eléctricas; en octubre, se presentó el Yaris Sedán 2026 con una nueva versión híbrida eléctrica; y recientemente se lanzó GR Supra Final Edition 2026.

Este año también se cumplieron 15 años de la llegada de Prius.

Además, a través de su programa Toyota Conduciendo un México Mejor, la compañía destinó 27 millones de pesos a distintos proyectos de educación, medio ambiente, seguridad vial y temas comunitarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc