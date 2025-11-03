Más Información
Washington. Las ventas de vehículos eléctricos (VE) en Estados Unidos sufrieron fuertes pérdidas en octubre con el final de los créditos fiscales federales, según cifras dadas a conocer este lunes por los fabricantes de automóviles.
Ford, el tercer fabricante en el segmento de los VE en EU por detrás de Tesla y General Motors (GM), señaló en un comunicado que la demanda de vehículos eléctricos se desplomó en octubre casi 25% y pasó de seis mil 264 unidades en octubre de 2024 a cuatro mil 709 en 2025.
El deportivo Mustang Mach-E perdió 12% de demanda, mientras que la camioneta 'pick-up' F-150 Lightning cayó 17%.
Las ventas de híbridos también sufrieron la desaparición de los créditos fiscales, al caer 4%, hasta 17 mil 498 unidades.
El grupo Toyota indicó que las ventas de eléctricos e híbridos crecieron 0.3% al pasar de 93 mil 400 en octubre de 2024 a 93 mil 670 el mes pasado. Pero las pérdidas entre los vehículos puramente eléctricos fueron considerables.
El modelo eléctrico Toyota BZ4X pasó de vender mil 401 unidades el año pasado a 18 en octubre. Por otra parte, el clásico Prius híbrido perdió 62.4% de sus ventas, mientras que la versión híbrida enchufable cayó 35.1%.
En su conjunto, las ventas de automóviles del grupo Toyota aumentaron 11.8% a 207 mil 910 unidades.
Mientras, la demanda de productos de la surcoreana Hyundai cayó 2%, a 70 mil 118 vehículos, con sus eléctricos Ioniq 5 e Ioniq 5 perdiendo, respectivamente, 63% y 52% de sus ventas.
La también surcoreana Kia aumentó ligeramente sus ventas en octubre, al pasar de 68 mil 908 a 69 mil dos unidades. Pero sus vehículos eléctricos también sufrieron importantes caídas. El EV9 vio reducido su mercado 65.6% y el EV6 70.6%.
El grupo japonés Honda aumentó sus ventas 0.7% en octubre, a 111 mil 95 unidades. Pero las de sus carros eléctricos e híbridos cayeron 4.8%, a un total de 30 mil 496 unidades.
ss/mgm
