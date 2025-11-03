Washington. Las ventas de vehículos eléctricos (VE) en Estados Unidos sufrieron fuertes pérdidas en octubre con el final de los créditos fiscales federales, según cifras dadas a conocer este lunes por los fabricantes de automóviles.

Ford, el tercer fabricante en el segmento de los VE en EU por detrás de Tesla y General Motors (GM), señaló en un comunicado que la demanda de vehículos eléctricos se desplomó en octubre casi 25% y pasó de seis mil 264 unidades en octubre de 2024 a cuatro mil 709 en 2025.

El deportivo Mustang Mach-E perdió 12% de demanda, mientras que la camioneta 'pick-up' F-150 Lightning cayó 17%.

Lee también BYD sufre caída del 33% en su beneficio neto pese a su avance en Europa

Las ventas de híbridos también sufrieron la desaparición de los créditos fiscales, al caer 4%, hasta 17 mil 498 unidades.

El grupo Toyota indicó que las ventas de eléctricos e híbridos crecieron 0.3% al pasar de 93 mil 400 en octubre de 2024 a 93 mil 670 el mes pasado. Pero las pérdidas entre los vehículos puramente eléctricos fueron considerables.

Foto: Freepik

El modelo eléctrico Toyota BZ4X pasó de vender mil 401 unidades el año pasado a 18 en octubre. Por otra parte, el clásico Prius híbrido perdió 62.4% de sus ventas, mientras que la versión híbrida enchufable cayó 35.1%.

En su conjunto, las ventas de automóviles del grupo Toyota aumentaron 11.8% a 207 mil 910 unidades.

Mientras, la demanda de productos de la surcoreana Hyundai cayó 2%, a 70 mil 118 vehículos, con sus eléctricos Ioniq 5 e Ioniq 5 perdiendo, respectivamente, 63% y 52% de sus ventas.

Lee también México, principal exportador de vehículos eléctricos a EU, revela informe

La también surcoreana Kia aumentó ligeramente sus ventas en octubre, al pasar de 68 mil 908 a 69 mil dos unidades. Pero sus vehículos eléctricos también sufrieron importantes caídas. El EV9 vio reducido su mercado 65.6% y el EV6 70.6%.

El grupo japonés Honda aumentó sus ventas 0.7% en octubre, a 111 mil 95 unidades. Pero las de sus carros eléctricos e híbridos cayeron 4.8%, a un total de 30 mil 496 unidades.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm